Bona angajată de magicianul Robert Tudor, o hoață. Cum a aflat ce făcea

Magicianul Robert Tudor are o frumoasă relație de mai bine de 10 ani cu Elena. Împreună au doi copii, Adeline (3 ani) și David (6 ani). Pentru că programul lor este destul de încărcat, cei doi soți au decis să angajeze o bonă care să aibă grijă de copii cât timp ei nu sunt acasă. Au făcut acest lucru, însă mai târziu au regretat decizia.

Robert Tudor a povestit că soția sa a observat în repetate rânduri că dispar lucruri din casă. Totuși, acestea apăreau a doua zi după ce bona era întrebată dacă le-a văzut sau știe ceva de ele. Când au văzut că le tot dispar lucruri, au decis să se uite pe camere și au descoperit că bona era cea care le fura.

„Căutăm o bonă. Ultima bonă știi ce făcea? Fura! Venea nevastă-mea și îi zicea: ‘Dar parfumul ăla nu știți unde e?’. Și a doua zi: ‘Uite-l!’. Îl aducea a doua zi. Și de la copii fura, că avea și ea copii. Mai lipseau lucruri și de la cei mici. ‘N-ați văzut cumva haina lu’ aia mică?’. Știți cum am dat-o de gol? Cu camerele. Am văzut-o și i-am zis, a recunoscut tot”, a povestit Robert Tudor, în cadrul podcast-ul lui Bordea și Cortea, „Colegi de Cameră”.

Bona care fura din lucrurile părinților dar și a copiilor a fost concediată. Chiar dacă au trecut printr-o experiență mai puțin plăcută, Robert Tudor și soția sa sunt în căutarea unei alte bone care să aibă grijă de cei doi copii ai lor.

Magicianul Robert Tudor nu a fost dorit de mama sa

Este mereu cu zâmbetul pe buze și are o energie debordantă. Cu toate acestea, el are o poveste impresionantă de viață. Făcut „din greșeală”, mama sa a vrut să-l avorteze printr-o metodă greu de închipuit. Femeia și-a introdus o lingură în zona intimă pentru a scăpa de copil, însă micuțul a avut zile. Acțiunile mamei sale nu au rămas fără urmări. Robert Tudor spune că din acest motiv are „gura strâmbă”.

Mama sa nu l-a dorit și chiar a vrut să îl omoare înainte de a-l naște. Cu toate acestea, magicianul spune că nu îi poartă pică.