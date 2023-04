Magicianul Robert Tudor este un familist convins. Un eveniment nefericit petrecut la nașterea sa l-a făcut tatăl perfect de astăzi

Robert Tudor este un magician talentat care a reușit să cucerească publicul cu jovialitatea sa. Deși este extrem de vorbăreț, rare sunt momentele în care povestește despre viața personală sau despre copilăria sa. Este un familist convins, însă în spatele tatălui perfect de astăzi este o poveste tristă, de supraviețuire.

Celebrul magician pus mereu pe șotii, devine serios atunci când vorbește despre viața de familie. Robert Tudor a vorbit despre relația cu mama sa și despre momentele în care aceasta a încercat să scape de el. Inițial, femeia nu a vrut să îl nască, însă apoi s-a gândit să îl dea spre adopție după ce va veni pe lume. Din cauza acestei întâmplări, magicianul acordă o atenție extrem de mare familiei. Este mereu alături de soție și copii, având grijă ca cei mici să beneficieze și de o educație bună.

În cadrul unui interviu, Robert Tudor a fost întrebat cum a reușit să facă carieră fără susținerea familie sale. Răspunsul magicianului a venit imediat, susținând că a avut noroc.

„E vorba de noroc și oportunitate, dacă te las în gară, nu te urci în tren?! Așa am făcut și eu, m-am urcat în tren. Oamenii pe care i-am cunoscut în «gară» și mi-au zis «urcă-te în trenul ăsta»!”, a spus magicianul în interviului acordat celor de la cancan.ro.

Robert Tudor nu a vrut de mama sa. Femeia a vrut să îl dea spre adopție

Magicianul susține că nu s-a gândit niciodată la carisma sa, care a prins atât de bine la public. El se gândește doar că are un job care îl face cu plăcere și care îi permite să își întrețină familia. Întrebat despre comportamentul său de acasă, Robert Tudor a spus că este mai calm și încearcă să le ofere copiilor o educație bună, de care el nu a avut parte.

„E vorba de construirea caracterului fiecărui copil, e vorba despre a fi sincer cu tine și cu oamenii din jurul tău. Și mai departe să facă ceea ce le place lor cel mai mult. Că și mama, când plecam de acasă, mă lăsa, zicea «du-te, băiatul meu».”, a mai spus magicianul.

Întrebat care este relația dintre el și mama sa, acesta a mărturisit că se înțelege bine cu aceasta, în ciuda a ceea ce a fost în urmă cu mulți ani. Robert Tudor consideră că sunt lucruri în viață care te constrâng într-o anumită perioadă, însă cu timpul treci peste ele.

„Cu mama, da, am o relație bună, n-am treabă. Tot timpul am avut, de mic. Dacă mama ta te-a făcut, ți-a dat viață, ce treabă are? Sunt lucruri în viață, care ți se întâmplă și peste care treci, că erai constrâns de anumite chestii atunci, în perioada aia”, a explicat magicianul.