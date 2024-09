Monden Boala cu care a fost diagnosticată o celebră prezentatoare. A ajuns la spital







Iuliana Pepene, prezentatoare TV, a spus că a devenit dependentă de sala de fitness după ce a participat la America Express. Ea a zis că este o fire leneșă, dar că în emisiunea de la Antena 1 și-a dat seama că trebuie să își schimbe viața complet.

„Mi-am propus să schimb multe lucruri la mine și am început cu asta. Cu alimentația, cu sportul pe care îl fac aproape zilnic”, a spus prezentatoarea de la Observator.

Ce nu mănâncă Iuliana Pepene

De când s-a apucat serios de sală, Iuliana Pepene a renunțat la fast food și dulciuri. Aceasta a spus că mănâncă zilnic avocado cu ou fiert, sare, lămâie. Nici ovăzul nu lipsește din rețetele ei. Ea evită să mănânce în oraș, unde în general se găsesc alimente calorilce. Cu toate acestea, prezentatoarea a recunoscut că slănina este plăcerea ei vinovată.

„Nu mănânc fast food, nu mănânc dulciuri, mănânc foarte multe fructe în schimb. La alimentație este totul bine. Problema ar fi doar să mănânc la niște ore fixe sau să-mi fac un program în care să-mi iau toți nutrienții corpului. Îmi prioritizez anumite chestii și mâncarea e pe ultimul loc. Din păcate. Când sunt agitată, cam asta se întâmplă, dar încerc să iau suplimente dacă nu reușesc cumva să iau totul din alimentație”, a spus ea.

Boala cu care a fost diagnosticată Iuliana Pepene

În urmă cu trei ani, Iuliana Pepene a fost diagnosticată cu boala autoimună Graves. Prezentatoarea s-a dus la doctor pentru a îi cere ajutorul și pentru a învăța cum să trăiască cu această afecțiune. ea a spus că sportul a vindecat-o și că analizele ei sunt foarte bine acum.

Cum a reușit să se vindece

„Eu am avut o problemă acum vreo trei ani, mă simțeam foarte rău, nu înțelegeam ce am, îmi era foarte cald, aveam ca niște bufeuri. Nu m-aș fi dus la medic, dar am văzut într-o zi că un ochi este mai mare decât celălalt. Mi s-a spus că am ceva la tiroidă, s-au inflamat mușchii mici ai ochiului și a împins ochiul un pic în afară. N-am avut voie să mănânc broccoli din cauza tiroidei o lungă perioadă de timp. Am avut o boală autoimună, Graves se numește. Spun că am avut pentru că mi-am făcut analizele după ce am început să fac sport și, ce să vezi?, totul este în parametrii normali și am renunțat la pastile. Sportul chiar este medicament”, a spus prezentatoarea pentru GSP.