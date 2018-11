PERICOL NAȚIONAL. BOALA CRUNTĂ care a EXPLODAT în România. Cauza unui FENOMEN fără NICIO SOLUȚIE

Frecventa cancerelor digestive a crescut in ultimii ani, odata cu inlocuirea alimentatiei traditionale cu hrana moderna, specifica altor tari, a afirmat profesorul Mircea Beuran.





Potrivit specialistului o altp problema in Romania este lipsa unui program de screening pentru depistarea acestor boli.

"Viata moderna a adus cu ea si schimbarea stilului alimentar. Dar organismul nu se obisnuieste peste noapte cu o noua alimentatie, mai condimentata, mai piperata, cu sosuri diverse sau altele, de aici si cresterea suferintelor digestive.

Mai mult de o treime din cancerele din om sunt pe tubul digestiv. Vorbim de cancer de colon si rect, dar si de stomac, ficat, pancreas, esofag, adica toate segmentele tubului digestiv si anexele tubului digestiv - ficat si pancres", a spus Mircea Beuran, seful Sectie chirurgie II la Spitalul Floreasca, notează Antena3.ro.

Potrivit medicului, "tot ce mancam si bem introducem in acest tub digestiv care, probabil, nu mai are componentele chimice necesare ca arderile care se produc in timpul metabolismului sa poata fi evacuate fara elemente intermediare care sunt nocive si care pot dezvolta boala oncologica". Totusi el a apreciat ca au fost facute progrese importante in depistarea cancerului.

"Progrese in depistarea cancerului sunt tot mai vizibile. S-a dezvoltat endoscopia atat ca diagnostic, cat si ca tratament. Facand genomul uman, putem avea harta genetica a noastra si sa aflam mult mai de timpuriu ce potential de boala avem in noi si care ar fi gestul profilactic ca sa nu trecem prin evolutia bolii", a mai aratat Mircea Beuran.

