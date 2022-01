Boala care l-a adus pe Giani Kiriță în pragul depresiei. ”Credeam că am să mor!” A ținut secret atâta timp

Fostul fotbalist a crezut că moare după ce s-a infectat cu virusul COVID-19. Acesta a trecut prin chinuri groaznice și a fost internat de urgență în spital. Giani Kiriță s-a confruntat și cu depresia, boala de care a crezut că nu va scăpa vreodată.

Vedeta a mărturisit că a fost conectat la mască de oxigen și a crezut că nu mai are șanse de supraviețuire. Sportivul a declarat că și-a sunat psihologul, dar nici atunci nu s-a putut calma. După ce medicii l-au pus pe picioare, acesta s-a confruntat cu o depresie severă. Doar prietenii i-au fost aproape.

”Stăteam cu masca pe față, în spital, și mi-am sunat un prieten psiholog ca să mă calmeze. I-am spus că nu mai pot să respir și l-am întrebat ce se va întâmpla, dacă voi muri. Mi-a spus să mă uit pe fereastră, să mă gândesc că viața e frumoasă. M-a ajutat, și asta și multe altele”, a declarat fostul fotbalist.

Fotbalistul a fost infectat cu COVID-19

„Crăciunul l-am făcut în familie, la mama, ca în fiecare an. Dorm, îmi face patul, îmi aduce mâncare. Dorm în camera mea, nu am lăsat-o să o schimbe.

Vreau să păstrăm tradiția, i-am zis că nu vreau să facem altceva, să păstrăm casa părintească în care am crescut. Sunt emoționat total când vorbesc de familie. Duritatea era în teren, așa am fost educat.

Nu exist fără glume, fără caterincă. Am avut un moment de semi-depresie după ce am făcut Covid și am stat în spital. Când ai masca pe față, te gândești la tot ce este tragic și se poate întâmpla în viața ta.

Simți că ești prea tânăr, viața e lungă și nu trebuie să ne oprească un virus. Nu i-am spus mamei că am fost rău, îi spuneam că nu puteam să vorbesc. 8 zile nu am scăpat de febră, am stat pe perfuzii.”, a zis Giani Kiriță la Vorbește lumea.

Psihologii și prietenii l-au ajutat să treacă peste acest episod negru din viața lui.

„Nu îmi găseau tratamentul, mereu făceam temperatură mare la primele ore, schimbam 7 tricouri. Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre asta, zic în premieră.

Fac sport 5 zile pe săptămână, fac sală, tenis, orice e nevoie și am fost rău. Mi-am sunat un prieten psiholog, l-am întrebat ce să fac, nu puteam să respir.

El m-a liniștit, sunt multe care m-au făcut să trec peste. Când îmi era rău, o strigam pe doamna asistentă, mai făceam glume.

Am fost încurajat foarte mult. În sinea mea, eram optimist, nu vedeam că s-a tăiat firul, dar mai venea câte o imagine neagră.”, a adăugat acesta, potrivit Ciao.