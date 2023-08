Guvernatorul BNR cere eliminarea excepțiilor fiscale. Anunț de ultimă oră despre inflație și prețuri

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu a declarat că este un susținător al eliminării „excepțiilor fiscale” în contextul în care Guvernul analizează renunțarea la avantaje fiscale în unele sectoare economice, cea mai aprinsă discuție din guvernare fiind cea legată de sectorul IT acolo unde liberalii se opun vehement eliminării facilităților.

BNR estima în mai 2023 o inflaţie de 7,1% pentru finalul anului 2023. În februarie 2023, banca centrală a revizuit în scădere la 7% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi a estimat o inflaţie de 4,2% pentru sfârşitul lui 2024.

S-au introdus datele în model. Dar nu putem să introducem 10 variante acolo. Este scenariul de bază. Cel mult mai puteam să facem două-trei scenarii alternative. Scenariul de bază se face cu datele certe pe care le avem şi le introducem în model şi aşa a ieşit.

În comunicatul nostru am precizat acest lucru, poate cu o terminologie uşor prea tehnică. Am văzut că s-a citit total eronat că am avertizat Guvernul sau că am atenţionat Guvernul. Nu e nicio atenţionare a Guvernului şi fac această precizare să nu facem ştiri din ştiri. Şi acolo am vorbit de incertitudini la adresa prognozei. Deci la adresa acestui scenariu de bază. Nu incertitudini că atenţionăm Guvernul că dacă majorează impozitele creşte inflaţia”, a afirmat Mugur Isărescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei.