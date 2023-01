Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC

BNR a majorat dobânda de referință. Ratele la creditele în lei cresc din nou

BNR a majorat din nou dobânda de politică monetară de 6,75% la 7% pe an. Această măsură este menită să țină sub control inflația, dar va duce automat la majorarea ratelor la creditele în lei. BNR anunță însă că inflația va scădea simțitor în acest an.