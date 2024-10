Economie BNR a luat decizia despre dobânzi. Ce trebuie să știi dacă ai un credit







Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României(BNR) a hotărât menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. CA a mai hotărât menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an, şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Rata inflației s-a mărit

Rata anuală a inflaţiei s-a mărit în iulie la 5,42%, de la 4,94% în luna iunie, şi a scăzut în august la 5,10%. Avansul faţă de finele semestrului I este rezultanta accelerării creşterii preţurilor alimentelor şi energiei, pe fondul secetei severe şi al majorării tarifelor de distribuţie pentru gaze naturale, ce a devansat ca impact noile scăderi de dinamică consemnate de preţurile administrate şi de preţul combustibililor, sub influenţa unor efecte de bază şi a descreşterii cotaţiei ţiţeiului.

În acelaşi timp, rata anuală a inflaţiei CORE2 ajustat şi-a întrerupt trendul descendent, urcând în august la 5,8%, de la 5,7% în iunie. Rata anuală a inflaţiei calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC - indicator al inflaţiei pentru statele membre UE) s-a situat în august 2024 la 5,3%, nivel similar celui din iunie 2024. Rata medie anuală a inflaţiei IPC s a redus însă la 6,5% în august, de la 7,2% în iunie 2024. La rândul ei, rata medie anuală a inflaţiei calculată pe baza IAPC a scăzut în august la 6,7%, de la 7,3% în iunie 2024.

BNR anunță că avansul PIB s-a mărit

BNR a anunțat că activitatea economică şi-a încetinit creşterea în trimestrul II, la 0,1%, de la 0,5% în precedentele trei luni (variaţie trimestrială), astfel încât excedentul de cerere agregată a continuat probabil să se restrângă în acest interval, contrar previziunilor. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, avansul PIB s-a mărit totuşi în trimestrul II 2024, la 0,8%, de la 0,5% în trimestrul precedent, în principal ca urmare a saltului consemnat de dinamica anuală a consumului gospodăriilor populaţiei. În acelaşi timp, creşterea formării brute de capital fix a rămas robustă, deşi a continuat să încetinească în raport cu trimestrul anterior.

În schimb, evoluţia exportului net şi-a mărit substanţial influenţa contracţionistă, în condiţiile în care volumul importurilor de bunuri şi servicii şi-a accelerat creşterea, în timp ce volumul exporturilor şi-a prelungit declinul în termeni anuali. Deficitul balanţei comerciale şi cel de cont curent au înregistrat o amplă creştere de dinamică.

BNR a decis scăderea ratei dobânzii cheie

În luna iulie 2024, dinamica anuală a vânzărilor cu amănuntul s-a menţinut la un nivel ridicat, scăzând doar uşor faţă de media trimestrului II, iar cea a vânzărilor auto-moto a continuat să se mărească, în timp ce serviciile prestate populaţiei şi-au accentuat contracţia în raport cu perioada similară a anului trecut. Pe piaţa muncii, efectivul salariaţilor din economie s-a majorat doar uşor în iunie-iulie, iar rata şomajului BIM şi-a reluat creşterea în debutul trimestrului III, ajungând la 5,5% în august, de la 5,1% în iunie.

Banca centrală a decis anul acesta, în două rânduri, scăderea ratei dobânzii cheie, în luna iulie de la 7% pe an la 6,75% pe an, şi în luna august la 6,5% pe an. Dobânda cheie era nemodificată din luna ianuarie a anului 2023.