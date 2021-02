Blocurile pe care Gigi Becali le-a început în Pipera au fost luate în vizor de un dezvoltator din Marea Britanie. Acesta a cumpărat clădirile și terenul care au fost lăsate neterminate de patronul FCSB. Investitorul străin a anunțat că va continua lucrările pe care latifundiarul din Pipera le-a abandonat.

Proiectul început de Arcom, firma deținută de Gigi Becali, a fost preluată de dezvoltatorul britanic Comfort Homes. Firma latifundierului din Pipera este de zece ani în insolvență.

Lucrările de construcție au fost începute la trei blocuri, însă dezvoltarea a fost oprită și abandonată. La începutul lui 2017, George Becali declara pentru revista Capital că proiectul a fost vândut unor austrieci pentru suma de 14,2 milioane de euro.

Ce planuri are dezvoltatorul cu fostele blocuri ale lui Becali

Noul proiect, numit Ivory Residence, va avea la finalizare 1.200 de apartmente în șase blocuri. În primă fază se derulează lucrările la primele trei blocuri, care ar urma să fie finalizate în acest an. Alte trei blocuri ar urma să fie terminate anul viitor, iar cea de-a doua fază a proiectului presupune demararea construcției unui complex limitrof de încă şase blocuri. Preţurile pornesc de la 52.00 de euro plus TVA pentru o garsonieră, iar un apartament cu trei camere are un preţ de 121.000 de euro cu TVA.

Comfort Homes se prezintă un dezvoltator cu 20 de ani de experiență, care a dezvoltat proiecte în Londra, Birmingham și Somerset şi este deţinută de Ghai Sant Ram, cetăţean britanic de origine indiană.

Peste 3.000 de locuinţe între proiecte vecine Zona este atractivă pentru dezvoltări rezidențiale, care vin în completarea proiectelor de birouri.vChiar lângă Ivory Residence, pe un teren de 5,7 hectare, israelienii de la Hagag Development Europe construiesc proiectul H Pipera Lake, care va avea la finalizare 1.350 de apartamente în 17 blocuri. În primă etapă sunt dezvoltate cinci blocuri cu 435 de apartamente, iar primele trei imobile construite înregistra la sfârșiul anului treut un grad de ocupare de 80%, în timp ce pentru blocurile 4 și 5, gradul de ocupare este de 30%.