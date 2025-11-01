Blocaj în parlamentul francez. Taxa pe averi mari respinsă, guvernul lui Lecornu sub presiune

Premierul francez Sébastian Lecornu s-a confruntat cu perspectiva unor noi conflicte politice după ce deputații au respins propunerea de taxă pe averile foarte mari, sâmbătă, potrivit RFI.

Decizia pune în pericol bugetul și chiar stabilitatea guvernului, întrucât taxa era o condiție impusă de opoziția de stânga pentru a susține proiectul de cheltuieli.

Administrația lui Lecornu din Franța se află sub presiune pentru a aproba până la sfârșitul anului un proiect de buget menit să reducă deficitul Franței și să limiteze creșterea datoriei publice. Totuși, eforturile guvernului sunt afectate de blocajul politic din Adunarea Națională.

Blocul de stânga, format din Partidul Socialist, Partidul Comunist, Verzii și formațiunea de extremă stângă France Insoumise, a propus o taxă minimă de două procente asupra averilor de peste 100 de milioane de euro, denumită „taxa Zucman”, după economistul francez Gabriel Zucman care a conceput-o.

Propunerea a fost respinsă vineri seară, cu 228 de voturi împotrivă și 172 pentru. După vot, liderul socialiștilor, Olivier Faure, a declarat că „nu există nicio posibilitate de a vota bugetul în forma sa actuală”, dar a îndemnat guvernul și parlamentarii să caute un compromis pentru a evita cenzura și posibilele alegeri legislative anticipate.

„Dacă credeți că la un moment dat vom fi de acord să votăm un buget complet regresiv, vă înșelați. Niciunul dintre noi, cei de la stânga, nu se teme de urne. Și vom merge la vot dacă va fi nevoie.”

Premierul Lecornu și-a exprimat dezacordul față de propunerea de taxare, afirmând că nu există o „taxă miraculoasă”. După vot, el a cerut schimbarea metodei și a solicitat miniștrilor să adune reprezentanți ai partidelor pentru a identifica o cale de urmat.

Parlamentarii au respins, de asemenea, și o versiune mai moderată a „taxei Zucman”, propusă de socialiști, care prevedea o taxă minimă de trei procente asupra activelor de peste 10 milioane de euro, excluzând afacerile familiale și cele inovatoare. Socialiștii au declarat că vor continua să susțină propuneri alternative de justiție fiscală în cadrul bugetului.

Lecornu este al treilea prim-ministru al Franței în puțin peste un an și și-a promis angajamentul de a trece bugetul prin parlament.

Predecesorii săi, François Bayrou și Michel Barnier, au fost îndepărtați după ce parlamentarii au respins măsurile de reducere a cheltuielilor propuse de aceștia.

Lecornu a supraviețuit recent unui vot de încredere, suspendând temporar reforma pensiilor nepopulare, dar socialiștii au cerut impozitarea celor foarte bogați, amenințând că altfel vor răsturna guvernul.

Economistul Gabriel Zucman estimează că o taxă pe averile foarte mari ar putea aduce aproximativ 20 de miliarde de euro anual de la 1.800 de gospodării.

În timp ce extrema dreaptă și guvernul Lecornu se opun taxării activelor profesionale vizate de această propunere, Franța rămâne blocată politic, după ce alegerile parlamentare anticipate convocate de președintele Emmanuel Macron anul trecut au împărțit parlamentul între centrism, stânga și dreapta.