Blat istoric în fotbalul românesc. O echipă a câștigat cu scorul de 50-0, scandalul e uriaș

Un blat uluitor a avut loc în fotbalul românesc, la nivel de juniori. Partida dintre formațiile Urban Titu și Mătăsaru a fost câștigată de gazde cu scorul de 50-0. Întâlnirea a contat pentru campionatul județului Dâmbovița la juniori U19, iar la final, AJF-ul din județul respectiv s-a reunit de urgență pentru a dezbate evenimentele din teren, după cum anunță gsp.ro.

Un blat care a schimbat tot ce se credea despre meciuri strategice

Explicația blatului este următoarea. Principalul criteriu de departajare în campionatul de juniori este golaverajul. AJF Dâmbovița este de părere că „acest joc a fost suspect de încălcarea principiilor de integritate a meciurilor și manipularea rezultatului” . Așa că această entitate sportivă a decis excluderea lui Urban Titu din Cupa AJF Dâmbovița și deciderea campionanei prinr-un meci de departajare între primele două clasate din campionat, în cazul egalității de puncte, conform sursei citate.

Cei din Titu sunt pe locul al 2-lea, cu 40 de puncte în 14 meciuri și golaverajul de 127-5. Pe primul loc este echipa Străjerii Târgoviște, cu 43 de puncte în 15 meciuri și golaverajul de 137-5.

Ce spun rivalii de la Străjerii Târgoviște

„Este greu de comentat ceea ce s-a întâmplat acolo. Nu, nu am avut reprezentant sau vreo altă sursă acolo, în acel interval de timp, având meciul nostru de juniori. Am fost șocat când am văzut scorul… chiar și la un astfel de nivel, e greu să îți imaginezi cum se poate înscrie un gol la circa 90-100 secunde! Mai ales că terenul de la Mătăsaru este departe de a fi o masă de biliard!

Nu am cum să fac o contestație, nu cred că există în regulament(e) vreo posibilitate viabilă de a contesta un rezultat al unei alte echipe… Pe de altă parte, am fost doar informat că AJF s-a autosesizat asupra rezultatului și ca urmare, a luat în CEx de Urgență hotărârile de azi. Fac o paranteză, sunt membru în CExUrg ca reprezentant al Ligii 4, dar, «fiind implicat», nu am fost parte a discuțiilor. Am știut de întrunirea CExUrg, dar am văzut hotărârea odată cu publicarea ei…

Va fi foarte interesant (în măsura în care voi afla, ședințele Comisiei de Disciplină și Etică nefiind publice) ce se va stabili mâine. În privința Cupei AJF ediția a doua, participarea a fost pe bază de invitație, din campionatul de juniori A1 fiind invitate ocupantele primelor 2 locuri. Decizia de a retrage invitația poate fi comentată doar de AJF (cel care a facut invitația).

Ca o părere personală, aș fi preferat să jucăm în teren cu cei de la Urban Titu finala mică… poate un mod de a se vedea cine e cel mai bun. Dar, AJF a decis altfel. Clubul Străjerii Târgoviște 1396 nu a decis încă nimic în acest moment referitor la o eventuală reacție în urma «meciului» de sâmbătă, așteptăm întâi o reacție a AJF în urma CDE”, a spus Ionuț Drăgănescu, reprezentantul celor de la Străjerii Târgoviște.