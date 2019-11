Valoarea totală a tranzacţiilor de Black Friday procesate de PayU România în jurul orei 11:30 depăşea 107 milioane de lei, fiind cu 13,05% mai mare decât cea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor provizorii prezentate, vineri, într-o conferinţă de presă, de Marius Costin, country manager PayU România.

„Am început să tranzacţionăm foarte mult în jurul orei 7:00 dimineaţă. Faţă de anul trecut, avem înregistrate cu aproape 30% mai multe tranzacţii. De asemenea, se păstrează aceeaşi tendinţă ca anul trecut în ceea ce priveşte tranzacţiile cross-border, adică din partea clienţilor care folosesc pentru plată carduri emise în alte ţări şi care cumpără din România. Sunt tranzacţii efectuate din Marea Britanie, Ungaria şi Bulgaria”, a declarat Costin.

Datele centralizate în timp real de PayU România arătau un număr total al tranzacţiilor de 160.219, mai multe cu 31,12%, de la an la an. Dintre acestea, totalul volumelor tranzacţionate cross-border se ridica la 5,91 milioane de lei, în creştere cu 73,39%, în comparaţie cu anul anterior.

În acelaşi timp, volumul plăţilor cu un click era de 51,8 de milioane de lei (+6,04% de la an la an), în timp ce volumul tranzacţiilor pe acelaşi segment ajunsese la 67.012 (+15,67%).

Minutul de aur al „Black Friday 2019” s-a înregistrat în intervalul orar 7:28 – 7:29, cu 2.140 de tranzacţii. De asemenea, valoarea coşului mediu de cumpărături este de 673 de lei, respectiv 1.065 de lei, la plata în rate.

Numărul mediu de tranzacţii pe minut, înregistrat puţin după ora 11:00, era de 269.

Topul categoriilor de produse este condus de segmentul IT&C, iar cea mai mare tranzacţie procesată de PayU este, momentan, de 28.000 de lei.

Conform estimărilor PayU România, în acest an, în „Vinerea Neagră” a reducerilor, românii vor face cumpărături în valoare de 1,2 miliarde de lei, în creştere cu 20% faţă de ediţia de anul trecut. Din acest total, peste 360 de milioane de lei reprezintă tranzacţiile online, mai mult cu 25% de la an la an.

Valoarea medie a coşului de cumpărături în mediul virtual va înregistra, în acest an, o uşoară scădere (-4%), în comparaţie cu anul 2018, ajungând la 650 de lei.

Potrivit sursei citate, categoria IT&C va rămâne în topul preferinţelor românilor, deşi vânzările produselor din categoriile fashion, home & deco şi turism înregistrează creşteri constante de la un an la altul.

Analiza celor de la PayU România arată că, pe 15 noiembrie, 70% din totalul plăţilor online vor fi efectuate cu un singur click, în timp ce 40% din valoarea totală a tranzacţiilor procesate vor proveni din plăţile cu un card pentru rate fără dobândă. De altfel, valoarea medie a coşului de cumpărături plătit cu un astfel de card este, în medie, cu 50% mai mare decât coşul mediu de cumpărături obişnuit.

Te-ar putea interesa și: