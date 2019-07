Locul este unul sacru pentru că Cercul Militar Nașional s-a ridicat pe locul unde s-a aflat altarul sfintei mănăstiri „Sărindar”, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, zidită la anul 1652, prin grija voievodului Matei Basarab, cum însuși mărturisea în pisania bisericii:

„Făcând domnia mea 40 de biserici, precum mă făgăduisem lui Dumnezeu, am îndeplinit cu aceasta pre care am zidit-o din temelie, în locul unei bisericuțe vechi ce se zicea „a coconilor…” și eu am numit-o „Serindarul”, leat 7160 (1652), lăsând tot hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ca să fie pomenire părinților, nouă și fiilor noștri, amin”.