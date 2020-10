Lista de candidaţi pentru Senat a filialei judeţene Olt a Pro România a fost respinsă deoarece pe aceasta au fost propuşi numai bărbaţi, astfel încât nu se asigură reprezentarea ambelor sexe, se precizează în hotărârea Biroului Electoral de Circumscripţie privind admiterea candidaturilor acestui partid (PRO România) pentru alegerile parlamentare, publicată vineri.

Biroul Electoral de Circumscripţie Olt a admis însă lista de candidaţi a Pro România, formațiune condusă de Victor Ponta, pentru Camera Deputaţilor, precum şi toate candidaturile de la celelalte 12 partide care au depus liste în judeţ pentru alegerile parlamentare.

În judeţul Olt au depus liste complete de candidaţi pentru Senat şi Camera Deputaţilor: PSD, PNL, USR-PLUS, PMP, Pro România (fiind admisă doar lista pentru Camera Deputaţilor), UDMR, Partidul România Mare, Alianţa pentru Unirea Românilor, PP-USL, Partidul RE:START România, Partidul Ecologist Român.

Au mai depus liste de candidaţi, dar incomplete, Partidul Socialist Român – doi candidaţi pentru Senat şi patru candidaţi pentru Camera Deputaţilor, precum şi Partidul Noua Românie – câte un candidat pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

Candidează pentru noi mandate cinci dintre actualii parlamentari din judeţ: senatorul social-democrat Paul Stănescu (primul loc pe lista PSD pentru Senat), senatorul social-democrat Siminica Mirea (locul secund pe lista PSD pentru Senat), deputatul liberal Gigel Ştirbu (primul loc pe lista PNL pentru Cameră), deputatul social-democrat Marius Iancu (primul loc pe lista PSD pentru Cameră) şi deputatul Pro România Mihai Niţă (primul loc pe lista partidului pentru Cameră). scrie AGERPRES.

Vedete în Pro România

Pe 19 octombrie, președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a demisionat din partid. Și asta pentru că fuziunea dintre ALDE și Pro România, partidul lui Victor Ponta, nu a fost validată pentru acest ciclu electoral. În aceste condiții, toți membrii ALDE vor candida pe listele Pro România.

„Legea electorală are niște constrângeri, nu ne permite să mergem pe o fuziune care este sub eticheta Pro România plus ALDE. Va trebui să mergem exclusiv pe lista unui partid și lista pe care vom merge la alegeri va fi lista Pro România. Acolo vor fi toți candidații. Și cei care provin din Pro România, și cei care provin din ALDE. E foarte important ca alegătorii să știe asta, că atunci când pun ștampila pe Pro România, unii sunt de la ALDE, alții de la Pro România”, a spus Tăriceanu.