Ana Birchall a relatat că a fost la Bruxelles, pentru a discuta despre următorul raport al Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) pe justiție.

Ministrul Justiției a spus că există două concluzii, care întrunesc majoritatea, iar niciuna dintre acestea nu susține funcționarea în această formă a acestei instituții – Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.

„Sunt concluzii care au majoritatea. Voi face public raportul, în baza căruia se va lua o decizie. Nu văd de ce a te așeza la aceeași masă cu bună-credinți și a analiza concluziile și punctele de vedere care vin de la toate instituțiile ar fi greșit”, a spus Birchall.

„Este primul plen după o lungă perioadă cu o agendă bogată, cu subiecte extrem de interesante pentru funcționarea justiției. Cunoașteți părerea mea personală. În urmă cu ceva vreme, eu am instituit un grup de lucru în care am cerut un punct de vedere de la instituțiile de specialitate, care au cuprins recomandări GRECO, comisiei MCV. Sunt două concluzii preliminare, niciuna nu susține funcționarea SIIJ. Eu cred că este obligația CSM să țină cont de aceste concluzii. Am primit mii șii mii de mesaje în baza cărora oamenii și-au exprimat punctele de vedere”, a declarat ministrul.

„Cred că este obligația CSM de a găsi un consens printr-un dialog real”, a mai spus ministrul Justiției.

„Eu cred că CSM – care conform legii are rol de a asigura independența Jutiției – să găsească un consens”, a adăugat ministrul.

Reamintim că, în urmă cu două luni, după primirea raportului GRECO, ministrul Ana Birchall a declarat că Grupul „îşi exprimă preocuparea profundă în special în legătură cu faptul că autorităţile române au ignorat complet recomandarea de a se renunţa la crearea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ)”. Mai mult, din răspunsul pe care ministrul Justiției l-a dat unei întrebări, a reieșit că și poziția sa ar fi asemănătoare cu a GREECO.

