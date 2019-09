Unul dintre miniștrii premierului este idealul, din toate punctele de vedere. Ana Birchall, care în ultima perioadă a stârnit multe patimi și controverse, este frumoasă, deșteaptă și foarte bogată. Practic, din punct de vedere al averii, le dă clasă tuturor colegilor ei. Sumele investite de ea în afaceri sunt amețitoare, zeci de milioane de euro.

Premierul Viorica Dăncilă împarte tot ce are cu soțul ei, terenuri și case. Dețin 3 terenuri, două intravilan în Predeal și județul Dolj și un tern agricol de două hectare. Mai au un apartament în Videle, o casă de vacanță imensă (417 mp) în Predeal, o altă casă în Dolj și un apartament mic în Ploiești. Au o singură mașină, un Volkswagen Passat (2014).

Anul trecut, bijuteriile deținute de premier erau estimate la 5000 de euro. Între timp, Viorica Dăncilă și-a făcut o impresionantă colecție de broșe și cercei care vor figura, probabil, în următoarea declarație de avere.

Prim-ministrul își ține banii în 13 conturi toate însumând 63.354 euro, 17.942 dolari și 468.956 lei.

Are un venit anual de 142.519 lei salariul de premier și 32.628 euro, indemnizație de fost europarlamentar.

Ana Birchall, ministrul revocat al Justiției, este foarte bogată.

Are, împreună cu soțul ei, 4 vile, două în România și două în SUA. În București, are un apartament de 50 de mp. Mai are 3 terenuri în județul Suceava.

Are o singură mașină, veche de 13 ani, însă excelează la bijuterii. Valoarea lor ajunge la 46 000 de euro. Și mai are un lingou de aur, dar nu este precizată valoarea lui.

Ca și Dăncilă, Birchall are deschise tot 13 conturi, însă mai puțin consistente ca ale premierului. În schimb, are fler și noroc la investiții: 23 de milioane de euro are investiți, dar numai la companii din străinătate.

Ana Bircall a obținut anul trecut 132.607 lei salariu de vicepremier, 9.164 indemnizație de deputat, 58.162 dolari din închirierea celor două case din SUA.

Daniel Suciu, vicepremier și ministru al Dezvoltării, de loc din Bistrița Năsăud, nu este foarte avut. Deține, împreună cu soția, un teren de 304 mp în Bistrița și un spațiu comercial de 1.000 mp în Budacu de Jos. Au o casă și trei mașini destul de vechi. Nu are bijuterii, deține un singur cont bancar în care are o sumă mică. A obținut venituri doar ca parlamentar, anul trecut nefiind în Guvern.

Eugen Teodorovici, desemnat să gestioneze finanțele țării, nu s-a priceput deloc să-și gestioneze banii. Până în 2015 era întreținut de mama lui, care-i dădea 5000 de euro pe lună. Avea o afacere, un restaurant care funcționa fără autorizație. Teodorovici a fost văduvit de acești bani, mama lui a ieșit din afacere după ce presa s-a sesizat că afacerea nu era autorizată. Probabil ministrul știa prin ce furci caudine trebuie să treacă pentru a intra în legalitate, așa că mai bine a renunțat la 5000 de euro pe lună.

Are totuși, în coproprietate, 4 terenuri intravilane în București și în Otopeni și 3 case în București.

Nu are mașină, nici bijuterii, dar nici conturi bancare, doar o asigurare de viață.

A câștigat 130.141 de lei ca ministru și 9.164 lei ca senator.

Niculae Bădălău, ministrul Economiei, are reputația unui om cu talentul să strângă averi. Are două hectare de teren bucățite în patru, în județul Giurgiu. În Capitală, deține un teren imens de aproape 3000 de mp și o vilă de peste 800 de mp. Casa de vacanță este doar jumătate din suprafața vilei. Nu are mașini, doar o motocicletă Yamaha, fabricată în 2006. Iubește arta și luxul: deține bijuterii de 25.000 euro și tablouri de 12.000 euro

Are trei conturi bancare modeste pentru reputația lui și nu obține venituri din alte părți decât cele de demnitar.

Mihai Fifor, fostul om de încredere al lui Liviu Dragnea, a devenit umbra premierului Viorica Dăncilă. A fost ministru al Apărării anul trecut, iar în acest an a deținut interimar portofoliul Internelor. De asemenea, a fost vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice.

Mihai Fifor a deținut multe demnități, dar nu a reușit să adune mare lucru. Nu are casă, dar are o mașină.

În cele 3 conturi bancare a strâns sume modeste.

Șefa Diplomației române, Ramona Mănescu, nu mai are nicio casă. Anul trecut a vândut una cu 280.000 de euro. Nici terenuri nu are, în schimb este proprietara a două mașini și a unei motociclete Harley Davidson. Deși este o femeie foarte cochetă, Ramona Mănescu nu are bijuterii. Nici conturi bancare nu și-a deschis. A câștigat 81.238 euro ca europarlamentar.

Gabriel Leș, ministrul Apărării, nu ar fi avut casă dacă nu primea una ca donație. Are două mașini și două motociclete.

A strâns 25.000 de euro într-un cont și are 22 000 de lei în alte trei conturi. Ca senator a câștigat 118.554 lei, la care se adaugă 16.116 lei de la minister.

Răzvan Cuc este ministru al Transporturilor și rezistă în funcție deși toată lumea este nemulțumită de el, inclusiv colegi din Guvern.

Deține, împreună cu soția, 3 terenuri intravilane în Giurgiu (180 mp, 424,15 mp și 702 mp) și un teren agricol de 10 ha.

Are 8 case în București și în Giurgiu (166 mp, 302 mp, 27 mp, 33 mp, 54 mp, 33 mp, 191 mp și 65 mp). Ar fi avut zece, dar anul trecut a vândut un apartament și o garsonieră.

Nu este foarte pasionat de mașini, probabil și din cauza drumurilor. Are un Volkswagen Passat (2014).

În schimb, are bijuterii de aur și argint în valoare de 20.000 euro.

A depozitat în bănci 371.600 lei. A obținut venituri doar din salariul de deputat.

Petre Daea, ministrul Agriculturii, este un personaj inedit, cel mai spumos membru al Cabinetului.

Are un teren intravilan de 2891,5 mp și unul forestier de 8.450 mp

Deține un apartament în Drobeta Turnu Severin de aproape 64 mp, a moștenit o casă de vacanță de 169,58 mp, la care se adaugă peste 210 mp de anexe gospodărești. În București are un apartament de 113,38 mp.

Este proprietarul unui Renault Fluence și are o adevărată colecție de icoane, cruciulițe și tablouri. Toate valorează 4350 de euro.

Și-a pus în bancă 112.635 lei. Salariul de ministru de 140 140 de lei anual și-l completează cu pensia de 39 666 de lei.

