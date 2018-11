BINOMUL a luat-o în FREZĂ în cazul PROCURORULUI Manache

Judecătoarele Rodica Cosma, Anca Mădălina Alexandrescu și Simona Cristina Nenita de la Înalta Curte de Casație și Justiție l-au achitat definitiv pe procurorul Florian Manache de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiorii de Vede, într-un dosar în care DNA l-a acuzat de presupuse fapte de favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.





Achitarea, dispusa in 12 noiembrie 2018, vine dupa ce la fond, in 7 aprilie 2017, procurorul Manache fusese condamnat de judecatoarea Elena Veronica Andreea Iura de la Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare. Solutia de achitare a fost data in temeiul art. 16, alin. (1), lit. b), teza I din Codul de procedura penala: „fapta nu este prevazuta de legea penala”.

Pe cale de consecinta, Sectia pentru procurori a CSM este asteptata sa ia act marti, 20 noiembrie 2018, de incetarea suspendarii din functie a magistratului, scrie luju.ro.

In ceea ce priveste dosarul procurorului Florian Manache, acesta a fost fabricat de DNA cu sprijinul SRI si are in vedere clasarea unei spete vizand pretinse infractiuni la regimul circulatiei. Pe 1 iulie 2015, Directia Nationala Anticoruptie a anuntat trimiterea in judecata a procurorului Manache, acesta fiind practic acuzat pentru o solutie adoptata intr-un dosar, contrar opiniei adjunctului DNA Marius Iacob, care sustinea ca un magistrat nu poate raspunde penal pentru solutiile date.

Concret, Marius Iacob, adjunctul Laurei Kovesi, explica in 2011 (pe vremea cand ii era adjunct lui Kovesi la PICCJ): „Pentru a se verifica daca intr-o cauza s-a savarsit sau nu vreo fapta penala, trebuie avuta in vedere imprejurarea ca magistratii nu pot avea calitatea de subiecti activi ai unei infractiuni exclusiv pe considerentul ca au adoptat o solutie sau alta”.

