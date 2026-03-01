HAI România!

Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )

Descoperă emisiuni şi materiale video ce prezintă teme şi evenimente din actualitatea internă şi internaţională, discuţii şi interviuri cu personalităţi. HAI România! este canalul în care se regăsesc analiști și ziariști, oameni simpli și oameni muncitori, părerologi și specialiști care discută cu sinceritate despre temele actuale. Veți găsi oameni ca voi, dar și pe Ion Cristoiu, Mirel Curea, Robert Turcescu, Ionuț Cristache, Simona Ionescu, Dan Andronic, Alecu Racoviceanu, Mirel Palada, Octavian Hoandră, Bogdan Comaroni, Marcela Feraru și mulți alții.

Informații oferite de: Evenimentul Zilei (www.evz.ro), Capital (www.capital.ro), Evenimentul Istoric (www.evenimentulistoric.ro), Reţete şi Vedete (www.retetesivedete.ro), Doctorul Zilei (www.doctorulzilei.ro), InfoActual (www.infoactual.ro), InfoFinanciar (www.infofinanciar.ro), Animal Zoo (www.animalzoo.ro), Editura de Carte (www.edituradecarte.ro)

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
