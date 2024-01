A murit un celebru actor de la Hollywood. A luptat cu boala până în ultima clipă

Bill Hayes, cunoscut pentru interpretarea personajului Doug Williams în serialul „Days of Our Lives”, a murit. Tragica veste a fost anunțată de agentul său.Pe numele său real William Foster Hayes III în 1925 în Harvey, Illinois, Bill Hayes și-a început cariera inițial nu în actorie, ci în muzică, devenind cunoscut pentru hitul său, „Balada”, scrisă de Davy Crockett.

Bill Hayes s-a făcut remarcat în „Days of Our Lives”

Actorul a interpretat rolul lui Doug Williams în „Days of Our Lives” timp de peste 50 de ani, până în 2023. În iunie anul trecut, el sărbătorea cea de-a 98-a aniversare chiar pe platoul de filmare al serialului, alături de colegii săi de distribuție. Nimeni nu se aștepta ca acesta să moară un an mai târziu.

Soția sa, Susan Seaforth Hayes, s-a alăturat serialului cu doi ani înaintea lui. Cei doi s-au căsătorit în 1974 și au fost un cuplu incredibil atât în filme, cât și în viața reală. Aceștia au apărut pe coperta revistei Time în 1976, după ce personajele lor s-au căsătorit pe micul ecran. În 2018, atât Bill Hayes, cât și Susan Seaforth Hayes, au fost onorați cu premiile Daytime Emmys pentru realizări pe viață în industria televiziunii, potrivit BBC.

Și Johnny Ruffo, din Home and Away, a murit

Recent, și actorul Johnny Ruffo din Home and Away a murit la doar 35 de ani. În 2017, acesta fost diagnosticat cu cancer la creier și afost supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unei tumori.

„Este cu inima strânsă că astăzi a trebuit să ne luăm rămas bun de la iubitul nostru Johnny. Înconjurat de partenera sa Tahnee și de familie, Johnny a plecat liniștit cu sprijinul unor asistente și medici incredibili.A fost un băiat foarte talentat, fermecător și uneori obraznic. Johnny era foarte hotărât și avea o voință puternică. A luptat până la capăt și a luptat cât a putut de mult. Un suflet atât de frumos, cu atât de multe de dăruit”, au spus apropiații actorului.

A luptat cu boala până în ultima clipă

Boala actorului s-a agravat în 2020 și a fost nevoit să renunțe la multe proiecte. Atunci, el le-a promis fanilor că va lupta cu boala, dar n-a mai putut. „După o săptămână neașteptată de convulsii și dureri de cap chinuitoare, este cu inima grea că trebuie să vă anunț că acum mă așteaptă o altă bătălie uriașă, deoarece cancerul meu cerebral a revenit, deși voi săpa adânc și voi învinge din nou această boală de rahat”, a spus Ruffo în 2020.