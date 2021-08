Bill Gates a fost “jefuit“ de 100 de milioane de dolari. Schema incredibilă a înșelăciunii

Omul care l-a “jefuit“ pe Bill Gates, recent divorțat de soția sa Melinda, se numește Arif Naqvi. În septembrie 2017, Arif Naqvi vorbea la New York, încercând să strângă miliarde de dolari pentru un nou fond de investiții. În calitate de șef al firmei de capital privat Abraaj Group, Naqvi a fost un pionier în domeniul investițiilor de impact, care a încercat să câștige bani pentru investitori, făcând bine pentru lume. A petrecut o săptămână frecându-și coatele cu unii dintre cei mai bogați și mai puternici oameni din lume, inclusiv Bill Gates, Bill Clinton și apoi directorul general Goldman Sachs, Lloyd Blankfein.

Dar, în timp ce a încercat să-i impresioneze pe cei mai puternici oameni din lume, unul dintre angajații săi a fost pe punctul de a-l doborî, scrie Simon Clark și Will Louch în noua lor carte, „The Key Man: The True Story of How The Global Elite was Duped by a Capitalist Fairy Tale ”(Harper Business), ieșit acum.

S-a dovedit că Arif Naqvi s-ar fi folosit de aproximativ 780 milioane de dolari din banii plasați în fondul de investiții, din care 385 milioane de dolari rămân nerecuperabili. El se pasibil de 291 de ani de închisoare. Și totul pentru că „în timp ce Arif se afla la New York, angajatul a rupt rândurile și a trimis un e-mail anonim investitorilor … [avertizând] despre ani de nereguli la Abraaj”. A fost o bombă care a dus la „cel mai mare colaps al unei firme de capital privat din istorie”.

Cum a reușit un bărbat să construiască o poveste care să-i convingă pe unii dintre cei mai inteligenți investitori din lume

Naqvi s-a născut în 1960 în Karachi, Pakistan, unde a mers la liceul extrem de select al orașului. Ulterior a urmat cursurile London School of Economics.

În 2003, el a înființat firma de investiții Abraaj după ce a strâns 118 milioane de dolari, o mare parte venind din partea unor „guverne, regii și comercianți din Orientul Mijlociu”. Fondul și-a anunțat intenția de a investi în modalități care să contribuie la cucerirea sărăciei globale.

În aprilie 2010, a fost invitat de președintele Barack Obama, împreună cu alți 250 de lideri de afaceri musulmani, la un Summit prezidențial privind antreprenoriatul. Acolo, Naqvi a susținut un discurs despre importanța investițiilor de impact și despre modul în care un miliard de copii ar avea nevoie de instruire și locuri de muncă în deceniile următoare.

„Se poate întâmpla doar”, a spus Naqvi, „prin antreprenoriat”. Două luni mai târziu, guvernul SUA a investit 150 de milioane de dolari în Abraaj.

După ce a preluat controlul asupra companiei electrice locale, Karachi Electric, în 2008, Naqvi a făcut electricitatea mai fiabilă și compania profitabilă. Dar, de asemenea, a redus forța de muncă cu 6.000 de angajați, ducând la revolte.

Între timp, el a atras atenția Occidentul cu donații caritabile masive

„Arif a acordat milioane de dolari universităților din întreaga lume, inclusiv Universității Johns Hopkins din Statele Unite și London School of Economics, care a numit o bursă după Abraaj”, scriu autorii. „Urmând urmele unor filantropi miliardari precum Bill și Melinda Gates, Arif a început o organizație caritabilă de 100 de milioane de dolari numită Fundația Aman pentru a îmbunătăți îngrijirea sănătății și educația în Pakistan.”

Dar Naqvi s-a bucurat și de viața luxoasă, zburând cu „un avion privat Gulfstream cu un număr personalizat de coadă – M-ABRJ – și a navigat cu iahturi pentru a întâlni noi investitori care ar putea ajuta la creșterea averii sale”.

Până în 2007, Naqvi s-a mutat într-un „palat nou în luxosul și închis cartierul din Emirates Hills din Dubai … cunoscut sub numele de Beverly Hills din Dubai”.

A fost un obișnuit la Davos și la conferințe similare, unde a devenit prieten cu Gates, care a fost invitatul de onoare la o cină la casa Naqvi în 2012.

„Bill și Arif au avut multe de discutat”, scriu autorii. „Au fost de acord că fundațiile lor caritabile vor lucra împreună la un program de planificare familială în Pakistan. Arif părea să fie exact pe cine căuta Bill. Era bogat și preocupat de săraci ”.

100 de milioane de dolari de la Bill Gates

Naqvi a primit o investiție de 100 de milioane de dolari de la Fundația Gates pentru a investi în spitale și clinici de pe piețele emergente. Această investiție, în noul Fond de sănătate Abraaj Growth Markets, a ajutat Naqvi să atragă alte 900 de milioane de dolari în plus de la alți investitori.

„Acesta este un parteneriat semnificativ de co-investiție”, a spus Gates despre acord. „Este, de asemenea, un exemplu al tipului de parteneriate inteligente care oferă promisiuni uriașe pentru viitor.”

În realitate, Naqvi începuse deja să folosească aiurea banii printr-un „departament de contabilitate secret” pe care nici măcar majoritatea angajaților săi nu-l cunoșteau, scriu autorii. „Fondul Abraaj a fost cu adevărat alcătuit dintr-o rețea încurcată de peste trei sute de companii cu sediul în mare parte în paradisuri fiscale din întreaga lume.”

Autoritățile de reglementare au cerut să păstreze milioane de dolari într-un cont bancar pentru situații de urgență, dar contul era de obicei aproape de gol, scriu autorii. „Chiar înainte de sfârșitul fiecărui trimestru, când Abraaj Capital trebuia să raporteze autorității de reglementare, Arif și colegii săi au mutat bani în cont pentru a face să pară că conținea suma necesară. Câteva zile [mai târziu], au golit din nou contul. ”

Emailul care a aruncat în aer totul

„Sunt manipulări dincolo de orice ai văzut într-un fond și sunt ușor de descoperit. Nu credeți ce vă trimit partenerii. ” scria în e-mailul care a aruncat cine aer schema lui Naqvi

Angajații Abraaj foloseau frecvent un fond pentru a plăti dividende pe alții într-o „fraudă brută cunoscută sub numele de schema Ponzi”, scriu autorii.

Pe 9 ianuarie 2014 – pe vremea când Naqvi a fost alături de Richard Branson una din principalele atracții la un forum din Oxford despre antreprenoriat social – un manager din departamentul său de finanțe i-a scris că „vom avea un deficit de 100 de milioane de dolari până pe 15 ianuarie. ” Naqvi „a trebuit să aleagă între a spune investitorilor și creditorilor adevărul și să pretindă că totul merge conform planului. El a ales calea înșelăciunii ”, scriu autorii.

În 2015, Naqvi „și-a plătit 53,75 milioane de dolari” și, de asemenea, „a păstrat 154 milioane de dolari din veniturile din [o] vânzare de acțiuni pe care le-a cheltuit după cum a considerat potrivit și i-a privat pe investitori de câștigul lor”, scriu autorii.

Primele suspiciuni

Nu după mult timp, un manager de fonduri la Fundația Gates, Andrew Farnum, a început să devină suspicios. În ciuda faptului că Grupul Abraaj nu a arătat nicio evoluție față de investițiile anterioare, organizația a cerut încă câteva sute de milioane de dolari în investiții suplimentare de la Gates. În septembrie 2017, Farnum a scris un e-mail prin care solicita localizarea fondurilor actuale ale lui Bill Gates și modul în care au fost investite, precum și un program al investițiilor viitoare.

„Tonul lui Andrew a fost politicos, dar implicațiile întrebărilor sale au fost de rău augur”, scriu autorii. „Îi cerea lui Abraaj să demonstreze că nu folosea greșit banii unuia dintre cei mai bogați oameni din lume”. În timp ce Abraaj a trimis asigurări vagi și extrase bancare vechi, Farnum a insistat pentru mai multe detalii.

O săptămână mai târziu, angajatul anonim al fondului Abraaj a trimis e-mailul incriminator investitorilor fondului, dezvăluind găurile negre ale organizației. „Faceți efortul corect și puneți întrebările corecte. Vei fi uimit de ceea ce descoperi”, se citea în e-mail.

Imediat, șandramaua a cedat

Executorul Andrew Farnum al Fundației Gates l-a presat pe Naqvi pentru a dovedi o rentabilitate a investiției de 100 milioane USD. „Investitorii nu mai au încredere în Abraaj și și-au dorit banii înapoi. Problema a fost că Abraaj nu-i mai avea”, scriu autorii.

Fundația Gates a angajat o echipă de contabilitate criminalistică pentru a investiga conturile lui Abraaj. În tot acest timp, Naqvi se întâlnea încă cu potențiali investitori, încercând să strângă 6 miliarde de dolari pentru un nou fond. Tot în această perioadă, Naqvi a apărut într-o dezbatere televizată despre asistența medicală globală la Davos cu Bill Gates.

„Bill s-a foit, vădit incomodat pe scaun și și-a strâns buzele”, scriu autorii. „Ori de câte ori Arif a încercat să facă contact vizual sau să-l angajeze într-o conversație, Bill a privit în altă parte.”

În octombrie 2018, autorii cărții au publicat în Wall Street Journal un articol care expunea presupusele nereguli ale lui Abraaj. „Cel puțin 660 milioane dolari din banii investitorilor au fost mutați fără știrea lor în conturile bancare ascunse ale Abraaj”, au raportat autorii. „Apoi, peste 200 de milioane de dolari proveniseră din aceste conturi către Arif și către oameni apropiați de el”.

Omul cheie

În cele din urmă, procurorii americani l-au acuzat pe Naqvi că conduce o organizație criminală. La 10 aprilie 2019, a fost arestat pe aeroportul Heathrow din Londra, iar extrădarea sa a fost ordonată, astfel încât să poată fi judecat la New York pentru fraudă.

În ciuda dovezilor, Naqvi și-a „clamat inocența”, rămâne în arest la domiciliu la Londra în așteptarea unei decizii cu privire la apelul său.

Între timp, povestea sa șocantă servește ca o poveste de avertizare pentru investitorii bogați – dar creduli – care caută să remedieze sărăcia mondială. Oamenii săraci, scriu autorii, ar fi „beneficiat mai mult dacă Arif și-ar fi dus milioanele în vârful unei clădiri înalte din Karachi și le-ar fi aruncat în cer, lăsând vântul să împrăștie bancnotele de un dolar prin oraș”.