Bill Burns, omul de încredere al lui Biden. Un spion cu atribuții de diplomat

Bill Burns și-a petrecut o mare parte din cariera sa, de aproape patru decenii, în guvernul american îmbunătățind relațiile internaționale. În timp ce își strângea biroul săptămâna aceasta la sediul CIA, limbajul unui acord de încetare a focului între Israel și Hamas, asupra căruia a muncit din greu în ultimele 15 luni, era în centrul atenției sale.

În cazul în care părțile ar fi fost de acord cu acordul propus de Burns, așa cum era el prudent și încrezător că vor fi, ostaticii israelieni din Gaza ar fi fost eliberați, iar palestinienii ar fi primit ajutor umanitar vital.

„Din multe puncte de vedere, această (negociere) a fost cea mai dificilă” din lunga sa carieră, a susținut acesta într-una dintre cele două conversații recente pe care le-a avut cu Shane Harris, jurnalist la The Atlantic - mai dificilă chiar și decât discuțiile secrete cu Iranul pe care a ajutat să le conducă și care, în cele din urmă, au dus la acordul din 2015 de impunere a unor restricții asupra programului nuclear al țării.

Pentru început, liderii militari ai Hamas se ascundeau în Gaza, ceea ce a îngreunat comunicarea cu aceștia. Părțile au dezbătut luni de zile prezența forțelor militare israeliene pe partea Gaza a frontierei cu Egiptul, o porțiune prin care Israelul a afirmat că Hamas face contrabandă cu arme.

„Și acest lucru a avut o dimensiune atât de intens umană”, a menționat Burns, vorbind despre ostaticii israelieni, precum și despre sutele de mii de palestinieni ale căror case au fost transformate în ruine în campania Israelului împotriva Hamas. Acesta a mai spus că a lucrat pentru a se asigura că acești oameni nu sunt doar „paranteze în text” ale unui plan de pace oficial.

Cuvintele contează, dar privind în retrospectivă perioada în care a condus cea mai importantă agenție de spionaj din lume, Burns se gândea și la cifre. După propria sa numărătoare, a făcut 84 de călătorii în străinătate în timpul celor patru ani în care a fost director al CIA. Chiar și pentru un fost diplomat peripatetic, acesta este un program de călătorie încărcat. Pentru șeful unei agenții de informații, este extraordinar.

Burns a adus o sinteză neobișnuită de diplomație și spionaj în rolul de șef al CIA, fiind vizibil că povestea crizelor secvențiale au afectat administrația Biden după itinerariul său.

EL a mers la Moscova în noiembrie 2021 pentru a-i spune președintelui Vladimir Putin că Statele Unite știau că se pregătește să invadeze Ucraina. De mai multe ori, președintele Joe Biden l-a însărcinat pe Burns să transmită mesaje puternice Kremlinului, deoarece Burns cunoaște țara și liderul acesteia mai bine decât oricine altcineva din cabinet.

La a zecea sa călătorie în Ucraina , una din cele 14 în total, președintele Volodimir Zelensky a glumit spunând că Burns se califică acum pentru un upgrade gratuit în trenul din Polonia, care transportă liderii mondiali și VIP-urile peste graniță, deoarece călătoria cu avionul este prea periculoasă.

Acesta a călătorit de 19 ori pentru a participa la negocierile de încetare a focului dintre Israel și Hamas, majoritatea dintre acestea în Orientul Mijlociu, lucrând cu colegii săi din Israel, Qatar și Egipt.

În mai 2023, a mers la Beijing, cea mai importantă vizită a unui oficial al administrației Biden de la doborârea de către armata americană, cu trei luni înainte, a unui balon spion chinezesc care plutea pe teritoriul continental al Statelor Unite.

El a revenit anul trecut pentru a se întâlni cu omologul său, ministrul securității de stat, și pentru a deschide un canal de comunicare între puteri rivale care par uneori să se îndrepte spre confruntarea militară

Administrația Biden este împânzită de foști generali, diplomați și strategi. Cu toate acestea, Burns a primit adesea cele mai dificile misiuni, cele cu un potențial de recompensă mare, dar care aveau mai multe șanse să se încheie cu dezamăgire sau cel puțin cu ambiguitate.

Acesta nu este portofoliul tradițional al directorului CIA, dar prin Burns, veteran de 33 de ani al Serviciului Extern, doar al doilea diplomat de carieră care a devenit adjunct al secretarului de stat, fost ambasador în Rusia și Iordania, Biden a obținut un maestru al spionajului cu un set neobișnuit de competențe. Așa că l-a folosit.

Burns părea la fel de surprins ca oricine atunci când Biden l-a ales pentru acest post. „Sincer, când m-a sunat președintele, aproape că am căzut de pe scaun”, mi-a spus Burns. Ar fi fost primul diplomat de carieră care ar fi ocupat funcția de director al CIA, dar acest lucru nu era deloc descalificant.

O mulțime de predecesori ai săi nu au lucrat niciodată în serviciile de informații, dar au avut un succes rezonabil în această funcție, precum Leon Panetta și Mike Pompeo. Burns a fost luat în considerare pentru funcția de conducere din cadrul Departamentului de Stat; el s-a retras din serviciul extern în 2014. Dar, cu cât se gândea mai mult la conducerea CIA, cu atât i se părea mai logic.

„Diplomații și ofițerii de informații, în toți anii pe care i-am petrecut în străinătate, au lucrat împreună mai strâns decât oricare alte două părți ale guvernului SUA”, a declarat Burns. Serviciile secrete și spionajul se bazează pe relațiile umane, pe stabilirea încrederii și pe menținerea credibilității. La fel și diplomația. Cea mai mare parte a călătoriilor lui Burns a fost dedicată afacerilor CIA, vizitând posturile din străinătate și întâlnindu-se cu personalul.

Dar o parte considerabilă din cele 1 milion de mile pe care Burns spune că le-a parcurs în calitate de director a fost în serviciul construirii de noi relații cu liderii mondiali și al utilizării celor pe care le stabilise deja. Mai bine de 30 de ani în diplomație tind să sporească Rolodex-ul și, după cum mi-au spus mai mulți dintre colaboratorii săi apropiați, „Bill cunoaște pe toată lumea”.

În timpul mandatului lui Burns, CIA nu a fost fără pată. Criticii, inclusiv unii ofițeri de informații recent pensionați, au afirmat că o birocrație supraîncărcată a produs uneori analize sclerotice, lipsite de profunzime și de actualitate.

Deși CIA și alte agenții au prevăzut cu exactitate invazia Rusiei în Ucraina, acestea au supraestimat capacitatea armatei invadatoare de a cuceri rapid țara. Printre angajații CIA, Burns este foarte admirat și, la începutul mandatului său, a fost lăudat pentru că s-a asigurat că ofițerii afectați de așa-numitul sindrom Havana au primit îngrijiri medicale adecvate, pe care nu le primiseră sub predecesorul său.

Dar unele dintre aceste victime au fost profund dezamăgite de faptul că Burns, care inițial a suspectat că Rusia ar fi de vină pentru această boală, s-a alăturat în cele din urmă analiștilor care au afirmat că nu a fost cauzată de o putere străină.

Cu toate acestea, el va fi ținut minte ca un director de succes, și nu doar pentru modul în care a făcut munca de bază de a conduce CIA. De asemenea, el a deschis ușile altor lideri, a clarificat neînțelegerile și a transmis mesaje ferme unor persoane dificile. Casa Albă a găsit acest aranjament deosebit de util, nu în ultimul rând pentru că, uneori, este mai ușor să trimiți un spion pentru a face treaba unui diplomat.

Burns a mers în Afganistan în august 2021, la scurt timp după căderea Kabulului, pentru a se întâlni cu liderul taliban Abdul Ghani Baradar. Trimiterea unui diplomat de rang înalt, poate secretarul de stat, ar fi putut indica faptul că administrația Biden acorda recunoaștere oficială grupului militant, care cucerise capitala cu câteva zile înainte și ordonase americanilor să părăsească țara.

Acesta a fost unul dintre numeroasele cazuri în care administrația Biden a profitat de perspicacitatea diplomatică a lui Burns fără a-l angaja efectiv ca diplomat.

Burns se afla acolo și pentru a face treburi CIA. Statele Unite se grăbeau să își evacueze cetățenii și aliații afgani, inclusiv pe cei care lucraseră cu armata și agenția, pe fondul prăbușirii guvernului afgan. Burns fusese în Afganistan cu patru luni înainte, când guvernul abia rezista în fața talibanilor, și știa că, odată cu retragerea, Statele Unite vor avea o influență redusă asupra noilor conducători ai țării.

În aprilie, el i-a avertizat pe membrii Congresului că o retragere ar reprezenta un „risc semnificativ” pentru interesele SUA și că agențiilor de informații le-ar fi mai greu să monitorizeze grupurile teroriste care ar putea reapărea în absența Americii.

Analiștii serviciilor de informații, inclusiv de la CIA, au afirmat că guvernul s-ar putea prăbuși rapid, în câteva luni sau chiar câteva săptămâni de la retragerea SUA. Dar nicio agenție de informații nu a prevăzut cu exactitate cât de repede se va dizolva sau că liderul țării va fugi.

Discuțiile lui Burns cu talibanii au contribuit la asigurarea „acoperirii superioare necesare pentru a ne scoate oamenii din Afganistan”, a susținut un ofițer paramilitar CIA pentru The Atlantic, care a lucrat îndeaproape cu directorul.

Acesta l-a creditat pe Burns pentru că a ajutat la reorganizarea birocrației la Washington, astfel încât partenerii afgani ai agenției și familiile acestora să poată obține vize americane și locuri în avioanele militare.

Biden a numit retragerea din Afganistan „unul dintre cele mai mari și mai dificile transporturi aeriene din istorie”. A fost, de asemenea, un dezastru haotic și periculos în care CIA, lucrând alături de trupele de elită americane și de forțele afgane, a trebuit să evacueze în secret cetățeni americani, afgani și alți cetățeni străini folosind un complex al agenției cunoscut sub numele de Eagle Base.

Thousands of people have desperately tried to get past Taliban roadblocks and U.S. troops to reach the airport. The Taliban urged crowds of Afghans waiting outside it to return home, saying they did not want to hurt anyone, a day after firing at protesters and killing three 2/6 pic.twitter.com/an2AL0WRlv

