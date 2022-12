Bilanțul guvernamental la final de an. Nicolae Ciucă a ambalat frumos eșecul Schengen: „Mai abitir vom continua”

Premierul Nicolae Ciucă a făcut o serie de comentarii cu privire la situația politică în ultima ședință de guvern. El a vorbit despre succesul obținut de România prin ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare pe Justiție, dar și despre eșecul la ultimul Consiliu JAI, din 8 decembrie. În ciuda așteptărilor, bazate pe declarațiile ai mult decât optimiste ale politicienior, România nu a primit acordul pentru intrarea în Schengen. Doar Croația, stat care va adera și la moneda unică europeană, euro, a primit un vot pozitiv. Politicienii români au dat vina pe Austria, îndemnând chiar la un boicot împotriva acestei țări.

Pe de altă parte, după o discuție față în față cu premierul Karl Nehammer, cel care a susținut poziția de veto împotriva României, președintele Klaus Iohannis a adoptat o altă poziție. Fără să acuze în mod direct sau să învinovățească pe cineva, șeful statului a lăsat să se înțeleagă că vinovații pentru eșecul Schengen trebuie căutați la București. Aceasta deoarece nu au pregătit foarte serios dosarul de aderare și au mers la Consiliul JAI fără să se asigure de un rezultat pozitiv.

În acest context, premierul Nicolae Ciucă a declarat că în viitor, guvernul va face noi eforturi pentru îndeplinirea acestui obiectiv ratat pe 8 decembrie.

„Sigur, am avut o așteptare ca în 8 decembrie, în consiliul JAI, să primim acordul pentru aderare la spațiul Schengen. Nu s-a întâmplat, deși România îndeplinea de drept toate cerințele acquis-ului Schengen. Asta vă spun că nu ne-a dezarmat. Pot să afirm că mai abitir vom continua să menținem dialogul și să luăm măsurile care se impun astfel încât să dovedim în continuare că îndeplinim toate aceste standarde, că îndeplinim criteriile tehnice și că România merită să fie membră a spațiului Schengen”, a declarat Nicolae Ciucă.

România a obținut ridicarea MCV

Premierul a dat ca exemplu de succes reușita României cu privire la ridicarea MCV. El a spus că această decizie a Comisiei Europene reprezintă o recunoaștere a avansului înregistrat în domeniul reformării statului de drept.

„Ne-am bucurat, de asemenea, de momentul în care României i-a fost ridicat Mecanismul de Cooperare și Verificare. Este o dovadă a recunoașterii, a confirmării faptului că România a făcut reformele necesare pentru consolidarea statului de drept. A fost un deziderat pe care l-am îndeplinit și a fost o așteptare la nivelul întregii societăți. Așa cum am menționat, nu cu mult timp în urmă am depus și memorandumul inițial pentru aderarea la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică. Practic, am intrat în linie dreaptă în ceea ce înseamnă procesul de aderare. El presupune de la sine un set amplu de reforme și standarde pe care țara noastră trebuie să le îndeplinească în procesul de modernizare”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Pensiile speciale pe ordinea de zi a Guvernului

Potrivit spuselor sale, în prezent, Guvernul se concentrează pe atingerea țintelor asumate prin PNRR. Nicolae Ciucă a vorbit despre reforma pensiilor speciale.

„Cred că este de asemenea important să subliniem că în ședința de astăzi vom avea o serie întreagă de decizii care vizează îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR. Vom adopta inclusiv legea de modificare a pensiilor speciale, va fi o serie întreagă de decizii în ceea ce privește operaționalizarea și facilitarea atragerii fondurilor europene, decizii care vor fi promovate de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și de asemenea, tot astăzi vom adopta o decizie care privește implementarea”, a mai declarat premierul Ciucă.

Aceasta din urmă este contestată, atât de magistrați, cât și de politicienii opoziției. Cei mai mulți susțin că legea promovată de Marius Budăi, ministrul Muncii, are aspecte care vor fi declarate neconstituționale, astfel că nu va exista, în realitate nici o reformă a acestor pensii. Așa zisa lege nu urmărește decât să bifeze pe lista Comisiei Europene un jalon PNRR. Iar răspunderea va fi pusă în seama Parlamentului al cărui rol, de conivență cu Guvernul, va fi să facă în așa fel încât lucrurile să nu se schimbe în privința pensiilor speciale.