Bijuteria medievală aflată la doar 20 de km de Brașov. Puțini știu de ea







Cetatea Feldioara, cunoscută sub denumirea de Marienburg sau „Cetatea Sfintei Maria”, este unul dintre cele mai vizitatea obiective turistice din Transilvania. Această bijuterie medievală e situată la doar 20 de kilometri de Brașov, pe drumul spre Sighișoara.

Cetatea Feldioara i-a impresionat pe turiști

De la restaurarea sa între 2013 și 2017, cetatea a fost redată în forma pe care o avea în secolul al XVII-lea. Aici se organizează atât evenimente religioase, cât și laice, atrăgând atât localnici, cât și turiști, inclusiv din rândul sașilor din județul Brașov. Biserica fortificată de la Feldioara este una dintre puținele în care se cântă încă la orgă. Străinii sunt fascinați de frumusețea cetățenii, dar și de evenimentele care au loc aici.

Un loc cu multă istorie

Feldioara nu este doar o cetate medievală, ci și o așezare cu o istorie mult mai veche, ce datează din preistorie, cu vestigii din neolitic, epoca bronzului, perioada dacică și romană. În perioada medievală, ea a fost centru de putere, devenind reședința cavalerilor teutoni între 1211-1225, sub conducerea regelui Ungariei, Andrei al II-lea. Teutonii, un ordin militar monahal german, au construit și consolidat cetatea, iar în secolul XIII, aceasta a dobândit prima sa etapă de construcție semnificativă.

Cetatea a fost distrusă de turci și de Vlad Țepeș de câteva ori, dar a fost reconstruită de fiecare dată. Astăzi, această cetate este un monument istoric național de clasa A, fiind una dintre cele mai importante fortificații medievale săsești din sudul Transilvaniei.

A fost restaurată cu mare atenție

Proiectul de restaurare a fost realizat cu multă atenție la detalii, conservând structurile originale și aducând la viață elemente precum capela și mănăstirea cisterciană. În curtea interioară a cetății se găsește o fântână și o zonă de belvedere oferă o priveliște impresionantă asupra Țării Bârsei. Cetatea are din ce în ce mai mult succes de la an la an.