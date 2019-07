Succesul bidet-ului e legat şi de o mai bună conştientizare a problemelor de mediu. De fapt, cum spune fondatoarea blogului Going Zero Waste, Kathryn Kellogg, ”la început eram sceptică, apoi mi-am dat seama că bidet-ul poate reduce deşeurile. Iar prima dată când l-am folosit m-am gândit: e treaba cea mai genială din lume. De ce oare n-o fi peste tot?”. De când şi-a luat ”chitara”, hârtia igienică se cumpără o dată la 2 săptămâni. Şi chiar că e chestiune de bani. Hârtia igienică poate costa destul de mult, în timp ce ”chitara” te face să economiseşti destui bani. Cât costă? Dai 30 de dolari pentru un model mai economic, dar şi 400 pentru cel mai scump.