Biden i-a transmis un mesaj dur lui Putin. Klaus Iohannis este de acord cu un sprijin total pentru Ucraina

Summitul are loc la scurt timp după ce Moscova a suspendat un tratat istoric de control al armelor nucleare, decizie pe care Biden a calificat-o drept o ”mare greșeală”.

Pe fondul celei mai mari tensiuni dintre Rusia și Occident de la Războiul Rece, președintele SUA le-a vorbit polonezilor adunați în centrul Varșoviei, despre libertate și despre faptul că lideri precum Vladimir Putin, trebuie combătuți.

În plus, Biden a mai spus că SUA este decisă să apere fiecare țară NATO, în fața unei posibile agresiuni a Rusiei.

”Avem aliați puternici. Domnule secretar NATO, ați făcut treabă bună. Marcăm un an de la invadarea Ucrainei și suntem încă puternici și uniți. Flancul NATO și cel Estic sunt bine păzite. Când am vorbit cu președintele Zelenski acum două zile, am confirmat că împărțim același țel. Susținem refugiații ucraieni. Vrem să le oferim acces la condiții decente. Vom apăra fiecare centimetru al NATO. Nu e vorba numai de Ucraina, ci de toată lumea. De la al Doilea Război mondial nu s-a mai întâmplat ca o țară să fie invadată cum a fost Ucraina”, a spus Biden.

Ungaria vrea negocieri de pace

Nu toate cele nouă țări, semnatare a acordului de la București, au fost dispuse să ajute Ucraina. Ne referim aici, în special la Ungaria, care a respins unele sancțiuni ale UE împotriva Rusiei. În plus, pe listă se află și Turcia, care este singurul membru NATO care nu a ratificat încă aderarea Suediei și Finlandei.

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a îndemnat la o încetare a focului și la discuții de pace privind Ucraina, pentru a preveni escaladarea războiului într-un conflict mai amplu. Poziția Ungariei vine în contradicție totală cu cea a Lituaniei, Poloniei sau chiar României.

”După ce am văzut și am ascultat discursurile președinților SUA și Rusiei de ieri, cred că ar fi făcut un serviciu mult mai mare umanității dacă ar fi vorbit unul cu celălalt”, a declarat Szijjarto într-o conferință de presă la Budapesta.

Iohannis vrea sprijin total pentru Ucraina

În cadrul reuniunii de miercuri, președintele român Klaus Iohannis a declarat că Occidentul ar trebui să rămână unit pentru a ajuta Ucraina.

”Trebuie să continuăm să rămânem fermi în respectarea angajamentelor noastre de a sprijini Ucraina, atâta timp cât are nevoie să câștige acest război”, a spus el, citat de Reuters.