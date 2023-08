Kevin McCarthy spune că Biden a transformat politica SUA într-o „cultura a corupției”. Asta în timp ce ancheta ce are ca scop destituirea avansează.

În cadrul investigației desfășurate de Partidul Republican asupra președintelui Biden, au fost descoperite 76 de rapoarte de activități suspecte. Asta în conturile bancare ale familiei Biden, precum și mărturii de la un dezvăluitor care aduce acuzații de mită.

În plus, au fost aduse în discuție dovezi presupuse despre 20 de companii-fantomă implicate în tranzacții financiare. Acestea erau direcționate către conturile bancare ale familiei Biden.

În timpul unei apariții la emisiunea „Sunday Morning Futures”, Kevin McCarthy a dezvăluit cele mai recente evoluții în ancheta în desfășurare a republicanilor cu privire la destituirea președintelui.

Deși actualul președinte al SUA declarase că nu a avut niciodată afaceri cu firma fiului său și că nici măcar nu a discutat cu ei, președintele Camerei Reprezentanților SUA afirmă altceva.

„Am aflat acum că nu doar că a participat la întâlniri, dar a mers și la cină. Și după cina respectivă, Hunter Biden a primit o mașină Porsche nouă și s-au transferat 3,5 milioane de dolari.

Am aflat acum că, în timp ce era vicepreședinte, familia a creat 20 de companii-fantomă. Au primit 16 din cele 17 plăți din România în timp ce el era vicepreședinte. Am aflat acum că banii ajungeau la nouă membri ai familiei. El trebuie să continue să schimbe acest lucru. Dar de atunci am descoperit o mișcare a administrației sale de folosire în scopuri politice”, a spus McCarthy.