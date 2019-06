Nuntă mare în Capitală. Ce a spus Bianca Sîrbu chiar înainte de cel mai important moment din viaţa ei

A sosit momentul mult aşteptat pentru cuplul Bianca Sîrbu şi Bogdan Romanescu. Duminică, cei doi unesc destinele în faţa lui Dumnezeu, la biserica Sfântul Anton din Capitală. După slujba religioasă, urmează o petrecerea la care vor participa rudele şi prietenii celor doi.





Frumoasa prezentatoare, Bianca Sîrbu a afirmat chiar înainte de nuntă că de acum încolo se va gandi la venirea pe lume a unui bebeluş. Bianca mai are doi copii, Miriam şi Luca.

Ca element de surpriză, la nunta Biancăi vor veni şi participanţii de la emisiunea „Dragoste fără secrete”, emisiune care este moderată de vedetă.

„Un copil! Deocamdată am un proiect lşi vreau să-l duc până la capăt. Nu chiar în perioada următoare, dar dacă e să vină un bebeluş, Miriam şi Luca abia îl aşteaptă. Roma va fi cel mai cool tătic ever. Mai am 10 copii... îmi spun mamă. Da, "Dragoste fără secrete" va fi şi ea prezentă astăzi. I-am invitat, deşi nu au voie să iasă, pentru că nu puteam să las să nu ia parte la bucuria mea. Suntem ca o familie.", a declarat Bianca Sârbu Romanescu, potrivit spynews.ro

