Amorul cu temuții interlopi a costat-o scump pe o vedetă. Dezvăluirile vor cutremura showbizul

Una dintre cele mai fierbinți vedete de la noi, Bianca Pop, a povestit totul despre un moment foarte dificil din viața ei. A fost nevoită să avorteze.





Bianca Pop a trecut prin momente cumplite! Aceasta a făcut mărturisiri incredibile despre relația pe care a avut-o cu temutul interlop Ciprian Pian. În urmă cu câteva luni, ispita de la „Insula Iubirii” a făcut avort. Foarte multă lume și-o amintește pe Bianca și pentru virala replică:

„Eu nu ies din casă fără 1.000 de euro!”.

Vedeta a dat cărțile pe față și a vorbit despre relația cu temutul interlop Ciprian Pian.

„Noi ne-am certat, ne-am împins. N-am fost bătută, m-am lovit singură. M-a bruscat! A fost gelos pentru că mă suna fostul. Totul a fost la mișto. Noi doi nu am fost împreună. Nu am fost niciodată iubita și nici amanta lui Ciprian Pian. Pe această cale vreau să îmi cer iertare familiei lui. Totul a fost o regie pentru televiziune. Eu am iubit, m-am împăcat cu fostul. Este Claudiu, un băiat din Brașov. M-am împăcat cu el, îl iubesc foarte mult”, a declarat Bianca Pop.

Mai mult decât atât, bruneta de la „Insula Iubirii” a vorbit și despre unul dintre cele mai grele episoade din viața sa. La începutul acestui an, Bianca Pop a rămas însărcinată, iar la scurt timp a recurs la un gest controversat. Bruneta a făcut avort după ce și-a dat seama că iubitul ei nu este pregătit pentru această relație.

„Eu, în ianuarie, am rămas însărcinată cu Claudiu. Și am făcut avort medicamentos. Am făcut asta pentru că noi suntem împreună de trei ani și el nu a fost în stare să își asume această relație și s-a speriat”, a povestit Bianca.

„Peste tot au apărut poze cu mine, poze pe care eu le-am făcut pentru o anumită revistă. Nu vreau să dau nume pentru că nu am fost plătită să fac acest lucru. Totul e pentru bani! Trebuie să mănânc și eu. Pozele au ajuns pe diferite site-uri de escorte și a trebuit să trimit actele mele ca să dovedesc că sunt folosite abuziv. Eu nu am făcut așa ceva. Încă sunt tânără și frumoasă și îmi permit să fac bani cu imaginea și numele meu. Nu mă interesează ce spune lumea, fiecare spune ce vrea.”, a mărturisit Bianca Pop, conform Cancan.

