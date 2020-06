Bianca Drăgușanu a reușit să-l aducă înapoi pe milionarul Alex Bodi, după ce aceștia au divorțat din motive necunoscute la scurt timp după marea ceremonie.

Fosta iubită a lui Bodi, Daira Radionova, despre care Bianca crede ar fi, de fapt, amanta acestuia, a lansat un avertisment dur pentru vedeta Capitalei.

Chiar dacă lucrurile par să se fi calmat, Bianca Drăgușeanu nu cedează. Vedeta s-a regăsit în același club de fițe din Mamaia ca și milionarul și au petrecut aproape toată seara împreună.

Deși nu și-au mai vorbit zile bune, sau cel puțin așa lasă să se creadă, Alex Bodi a cedat în fața tentației și pentru că nu stăteau la aceeași masă din club, s-a dus în întâmpinarea fostei sale soții, cu care a și dansat, întregul spectacol fiind urmat de un gest de tandrețe din partea milionarului.

Acesta a strâns-o puternic în brațe, semn că îi lipsește profund și îi este dor de ea, dar fără răspuns. Bianca nu a vrut să cedeze, semn că trădarea fostului partener încă o afectează foarte mult.

Cu toate astea, Daria Radionova, presupusa amantă a lui Bodi, o avertizează pe Bianca în legătură cu intențiile milionarului.

„Acest lucru este deja dezgustător! Nu mi-a dat pace de patru luni, spunea că mă iubește și nu poate trăi fără mine și că împăcarea lui cu Bianca era necesară pentru a rezolva unele dintre problemele sale, pe care ea le-ar putea rezolva singură.

Apoi, după rezolvarea acestor probleme a venit din nou la mine! Mi-a spus că vrea doi copii de la mine, a invitat preotul acasă, m-a prezentat familiei, prietenilor, apoi și eu l-am prezentat părinților mei.

Părinții mei nu au vrut să vorbească cu mine din cauza lui, au fost împotriva acestei relații! Dar i-a sunat și le-a spus că nu vrea să trăiască fără mine!

Eu nu l-am crezut niciodată și am încercat de multe ori să pun capăt acestei relații, dar mi-a cerut să îi dau o șansă! Am spus inițial că nu vreau să mă amestec în familia lui, dar el mi-a spus că nu are o familie.

Vă spun sincer, de Bianca îmi pare foarte rău! A înșelat-o de atâtea ori și o va mai face. Astfel de lucruri nu vor funcționa cu mine! Îmi pare foarte rău de ea, chiar nu vede toate astea?”, a declarat Daria Radionova, conform Cancan.