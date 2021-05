Bianca Drăgușanu trece prin momente dificile. Micuța Sofia e bolnavă. În acest moment, pentru Bianca Drăgușanu nu contează nimic altceva decât sănătatea fetiței sale, Sofia. Cea mică este bolnăvioară și vedeta a dus-o de urgență la spital, pentru a-i face toata analizele necesare.

”Nu știu ce să mai fac. De o lună tușește fără oprire, am fost la medici, am făcut analize, am făcut teste de alergii…. Din păcate, Sofia nici nu mai poate să doarmă, tușește, săraca, toată noaptea. Încercăm să o tratăm cum au zis medicii, cu aerosoli, dar nu îi mai trece, sunt foarte îngrijorată din acest motiv.

Astea sunt probleme, nu tot felul de discuții și tot felul de speculații cu privire la viața mea. Acum, singura mea preocupare este fetița mea, asta e ceea ce mă interesează. Aștept rezultatele analizelor să vedem ce diagnostic i se va pune, să vedem cum tratăm această tuse care îi dă dureri de cap Sofiei. Altceva, sincer, nu mă prea interesează” a declarat Bianca Drăgușanu pentru Fanatik.

Alex Bodi o poartă încă în suflet

A fost la un pas să se căsătorească cu roșcata Daria Radionova, dar se pare că gândul lui Alex Bodi e tot la Bianca. Acesta a relatat într-un interviu recent că nu simte că relația lui cu fosta soție s-ar fi încheiat pentru totdeauna. Asta în condițiile în care, toată lumea știe că cei doi au avut certuri cumplite, și-au făcut acuzații grave și și-au aruncat cuvinte grele unul altuia.

”Nu știi ce se întâmplă, oamenii mai coincid, oamenii se mai salută, azi suntem iubiți, mâine dușmani, după soț, iar prieteni, acum nu vorbim, peste doi ani poate iar ne salutăm. Nu e capitol încheiat pentru mine, sunt singur și pot să fiu cu cine vreau”, a mărturisit Alex Bodi pentru Antena Stars.

Sursă foto: instagram, impact.ro