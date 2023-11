Bianca Drăgușanu, testată pentru droguri. S-a ales cu o amendă mare

Bianca Drăgușanu, aflată în Pipera, nu a respectat linia continuă. Ea a fost amendată de către polițiștii de la circulație din cadrul de la Serviciului Rutier Ilfov cu 1.305 lei și a primit și 6 puncte penalizare. Blondina care s-a iubit cu Gabi Bădălău a fost testată și pentru droguri, iar rezultatul a fost negativ.

Bianca Drăgușani a recunoscut

Bianca a povestit că a fost pentru prima dată când a fost testată pentru droguri, dar că n-a avut nicio emoție. Ea a mai spus susține campania antidrog și că nu consumă nicio substanță care să-i modificice starea, energia sau viața. Cu toate astea, blondina a recunoscut că nu a respectat regulile de circulație.

„Bineînțeles că nu am fost oprită de poliție pentru că sunt un cetățean corect și bun. Am fost oprită de poliție pentru că am încălcat niște reguli. Am fost amendată, dar nu asta mă doare cel mai tare. Am primit și niște puncte și mi s-a făcut și testul antidrog. A durat vreo zece minute acest test pe care nu l-am mai făcut niciodată.

Această campanie antidrog, pe care eu o susțin, se pare c[ funcționează destul bine și se pare că vizează, în special, persoanele publice, ceea ce nu este un lucru rău. Ce credeți? A ieșit negativ! N-am avut niciun fel nicio emoție. Am susținut mereu că sunt o persoană limpede la minte și curată la suflet și la sânge. Nu consum nicio substanță care să-mi modificice starea, energia sau viața”, a afirmat, pe Instastory, Bianca Drăgușanu.

I-a luat apărarea lui Dorian Popa

Fosta prezentatoare a mai spus că îi pare rău că Dorian Popa trece prin momente dificile. Ea a declarat că fiecare om mai greșește și că nu trebuie criticat. Aceasta consideră că artistul a făcut multe lucruri bune și că a muncit pe brânci pentru cariera lui.

„Îmi pare rău că trece prin situația asta stânjenitoare pentru că, din câte știm cu toții, este un băiat a muncit foarte mult pentru tot ce are. Nu e cazul să judecăm. Fiecare om are dreptul la propriile alegeri. Fecare om mai greșește”.

Alex Bodi, despre Bianca Drăgușanu

În urmă cu un câțiva ani, a apărut un videoclip cu Bianca Drăgușanu leșinată pe podea fostului iubit, Alex Bodi. La scurt timp, fanii au dedus că blondina se droghează, dar afaceristul a spus că nu se pune problema de așa ceva. El a declarat că fosta lui parteneră luase doar niște pastile pentru somn.

„Subliniez faptul că video-ul nu este recent. Este de aproximativ doi ani. Și nu era vorba de droguri în primul rând la Bianca. Atunci am avut noi o dispută, iar ea a luat niște pastile de somn și s-a simțit foarte răuși cred că a leșinat. Deci nu este vorba despre faptul că Bianca s-ar fi drogat. Publicarea acestui video și întreg articol sunt făcute pentru a fi atacată, eu nu am nicio legătură. Îmi dau cuvântul de onoare!”, a spus Bodi.