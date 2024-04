Monden Bianca Drăgușanu se ia la trântă cu internauții. Ce replici acide le-a transmis femeilor care o critică







Bianca Drăgușanu este una dintre vedetele cunoscute pentru replicile acide în mediul online și nu numai. De aceasta dată diva s-a supărat pe cei care i-au comentat răutăcios la postare. „Am avut o zi foarte încărcată, mi am făcut treaba și am lăsat comentariile deschise la ultima postare. Jumătate din ele le-am șters .

De ce? Pentru că mai mult de jumătate dintre oamenii care mă critică se pare că nu au evoluat. Am și eu o întrebare pentru voi. Nu v-ați săturat să fiți proaste? Ce pana mea aveți voi cu buzele mele? Sunt buzele mele, eu aleg ce formă au buzele mele, eu am plătit să fie așa, eu am plătit să arăt așa”, a spus vedeta.

Replici acide între Bianca și internauți

Tirul îndreptat către cei care au criticat-o nu s-a oprit aici. ”D-aia nu puteți să dormiți voi noaptea că am eu buzele prea mari. Nu v-ați săturat să fiți proaste de atâția ani? Întrebare de baraj, cred că aveți și răspunsul prin care vă autocaracterizați de cele mai multe ori, proastelor. Și culmea este că de cel mai multe ori oamenii ăștia care critică, dacă te uiți la poza lor sau pe profilul lor de pe care intră ei să critice nu îi recomandă nimic.

Nimic, nici fața, nici viața, nici buzele, nici situația materială și totuși ei își iau din timpul lor prețios, nu că nu m-aș fi obișnuit eu cu hate-ul”, a explicat Bianca.

„Nici măcar nu mă au la Follow”

Diva a mai explicat că este urmărită obsesiv de acest gen de persoane. ”Își iau din timpul lor prețios ca să mă caute pe mine pentru că ei mă ”stalckăresc” nici măcar nu mă au la follow. Să mă caute pe mine să mă critice cum arăt eu cu buzele astea mari și cât de strâmbă sunt eu când strâmbă ar trebui să fie cuvântul vostru de familie.

Strâmbă Maricica. Nu v-ați săturat să fiți proaste? Dar nu v –ați săturat să fiți proaste de atâția ani? Bine am și răspunsul la întrebarea de mai devreme. Este evident că nu v-ați săturat. De asta aveți o viață ca fața voastră” a încheiat vedeta.