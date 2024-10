Monden Nou scandal cu Bianca Dragusanu. A parcat pe locul persoanelor cu dizabilităţi. Foto







Exclusiv. Bianca Dragușanu recidivează, după ce a condus pe contrasens acum parchează pe locul persoanelor cu dizabilități. Imaginile sunt suprinse în parcarea de la Jumbo Voluntari.

Bianca Dragusanu recidivează. Vedeta a parcat pe locul persoanelor cu dizabilităţi

Bianca Dragușanu se pare că nu are limite atunci când vine vorba să-și parcheze limuzina. Ca dovadă că iar a comis-o, parând pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități.

Reaminitim fapatul că Bianca Drăgușanu a încurcat serios traficul de pe o stradă din Bucureşti, iar imaginile au ajuns la Brigada Rutieră care a anunţat că va face o anchetă.

Un membru al comunității de șoferi „Info Trafic București și Ilfov”, de de Facebook administrat de Info Trafic România, a publicat o un video în care Bianca Drăguşanu a fost surprinsă pe contrasens.

Vedeta conduce un Bentley Bentayga

Bianca Dragușanu, care se afla la volanul unui Bentley Bentayga, o mașină de lux care ajunge să coste peste 250.000 de euro, conducea pe contrasens, pe linia de tramvai de pe Strada Lizeanu.

Imaginile cu o maşina care circulă pe contrasens au apărut în mediul online, iar Brigada Rutieră a Capitalei a annțat că va face verificări: „Poliţiştii Brigăzii Rutiere fac verificări, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun”, a transmis Brigada Rutieră.

Bărbatul care a filmat-o a întrebat: „Ce faci? Unde te bagi așa? Păi dacă ești Bianca Drăgușanu te bagi pe contrasens? Păi vezi că ești pe contrasens! Dacă eram tramvai, ce făceai?”.

Reacția Biancăi Drăgușanu după scandalul din trafic

Bianca Dragusanu a reacționat spunând că nu a intrat pe contrasens: „În urma traficului epuizant din București, un șofer care a trecut mai aproape de mine, sau eu de el, eram foarte aproape unul de altul, a dat geamul jos și a vrut să mă insulte” spune vedeta.

Șoferul care filma:: Faci asta pentru că ești Bianca Drăgușanu?

Bianca: Nu fac nimic ieșit din comun, sunt doar un șofer, nu sunt Bianca Drăgușanu, nu am greșit cu nimic.

Vedeta a spun că nu era pe contrasens: „Nu am încălcat nicio regulă de circulație eu, nu eram pe contrasens. Dacă te uiți atent pe filmări, eu nu eram pe contrasens, nu eram nici pe linia de tramvai. Era foarte aglomerat, el s-a apropiat foarte tare de mine și a dat și geamul jos și m-a luat peste picior. Sunt un șofer, mă bucur dacă se aude, eu nu am înjurat, nu am spus nimic”.