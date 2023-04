Bianca Drăgușanu pregătește alte interveții estetice. Ce plănuiește să își mai facă „vedeta”

Deși transformarea este una majoră, diva sexy nu se oprește aici cu îmbunătățirile asupra aspectului ei fizic. Bianca Drăgușanu nu s-a sfiit și a declarant sus și tare că are o oarecare dependență de tot ceea ce înseamnă operații și intervenții estetice, cât și perfecțiune, așa că nu se oprește aici cu schimbările, ci are deja în plan unele noi.

Drept urmare, recent, aceasta le-a povestit tuturor celor ce o urmăresc în mediul online faptul că are în plan câteva noi intervenții estetice. Una dintre ele este legată de aspectul buzelor, care se pare că va fi din nou modificat, iar cealaltă despre o greșeală din trecut pe care vrea să o remedieze cât mai repede posibil.

„Diva blondă” se pregătește de operație

“Stiți că eu am o oarecare dependentă de ceea ce înseamnă operații estetice și perfecțiune. Deși în imperfecțiunea mea sunt o perfectă, m-am gândit că dacă tot merg la Cluj, la doctorul meu estetician cu care colaborez de 3 ani și care îmi face toate poftele și procedurile care mi trec prin minte: cat eyes, băgat în buze, scos, iar băgat, iar scos, mi s-a pus pata să mi fac o incizie. Nu v-am spus, sau poate am spus și ați uitat. Acum mulți, mulți ani, în tinerețea mea zbuciumată, prima mea injectare a buzelor a fost cu bioalcamid. Foarte stupid. Bine, pe vremea aia nu exista nimic altceva. Și acest bioalcamid, după atâția ani, s-a granulat, ca niște mici boabe de orez pe sub pielea mea. Mă rog, vreau să scot bioalcamidul acela și să fac din nou buzele ca să arate așa cum vreau eu”, a povestit Bianca Drăgușanu în mediul online.