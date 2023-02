Bianca Drăgușanu, plătită cu „mărunțiș” pentru emisiunea de la Kanal D. Ajunsă la o vârstă, „diva” începe să acepte și onorarii mai mici

“Sunt bucuroasa să fiu implicata în acest proiect, <<Detectorul de minciuni>>, o emisiune care le oferă urmăritorilor din mediul online dezvăluiri inedite și o stare de bine. Mă bucur, de asemenea, să revin în mijlocul foștilor mei colegi de la Kanal D, mă leagă amintiri frumoase de ei și de emisiunea pe care am prezentat-o, <<Te vreau lângă mine>>.

Abia aștept să încep filmările și să aflu adevăruri pentru cei care ne vor urmări pe theXclusive”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit celor de la Kanal D.

Tarifele „divei” Drăgușanu, în scădere

O sursă apropiată „vedetei” spune că, de fapt, suma pe care a acceptat-o Bianca ar fi undeva la 1.000 de euro pe emisiune, pentru că momentan nu este și televizată. Însă în momentul în care patronii turci vor deschide și cel de-al doilea post TV în România, Bianca urmează să fie „cap de afiș” și cu siguranță, visează ea, și remunerația ei se va schimba.

Bianca Drăgușanu se laudă că își câștigă banii din contracte de publicitate, dar și din atelierul de croitorie pe care îl are. Având în vedere că are 1,2 milioane de urmăritori, ea zice că are contracte de publicitate frumușele, uneori acestea atingând chiar și suma de 100.000 de euro potrivit propriilor declarații. Pe de altă parte, fosta asistentă tv spune că banii sunt cei mai buni prieteni ai ei, că nu au dezmagit-o niciodată și că îi atrage ca un magnet. Din orice obiect vestimentar sau bijuterie poartă, face bani, s-a lăudat „diva”.