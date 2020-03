La numai câteva zeci de minute după ce Alex Bodi a făcut primele declarații despre divorțul de Bianca Drăgușanu și problemele apărute zilele trecute între ei, vedeta a publicat pe Instagram o fotografie însoțită de următorul mesaj scris în limba engleză: “God doesn’t give the hardest battles to his toughest soldiers. He creates the toughest soldiers through life’s hardest battles… #blessed #free #smile #thebestisyettocome (…)”. “Dumnezeu nu dă cele mai grele lupte celor mai duri soldați ai săi. El creează cei mai duri soldați prin bătăliile cele mai grele din viață… # binecuvântată #liberă #zâmbet #CeEMaiBunUrmeazăSăApară (…)”.

Reacțiile fanilor și apropiaților nu au întârziat să apară. În ultimele ore, ea a urcat pe Instagram Stories mai multe poze cu mesaje subliminale, dar și filmări de la atelierul său de croitorie, scrie Cancan.

