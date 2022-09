Bianca Drăgușanu, escapadă de lux cu Gabi Bădălău pe continentul asiatic. Cât îl costă numai cazarea pe iubitul vedetei

De această dată cei doi alea ca destinația Bangkok-ul, din îndepărtata Thailanda, care nu este tocmai ieftin. Astfel, potrivit site-urilor de profil, o noapte de cazare într-unul dintre hotelurile luxoase de acolo începe de la 3 mii de lei, adică nu pentru toate buzunarele.

Cert este ca Gabi Bădălău a dovedit în ultima perioadă ca face orice pentru iubita lui, așa că sigur această vacanță nu i-a dat bătăi de cap financiar vorbind. Mai ales că in ultimele săptămâni bărbatul a făcut câteva achiziții de ordinul sutelor de mii de euro. Practic și-a cumpărat doi bolizi de lux să stea toata Capitala cu gura căscată atunci când trece el cu mașina. Este vorba despre un Bentley Flying Spur și un Lamborghini Urus, mașini pentru care a scos din buzunar ceva mai bine de jumătate de milion de euro, mai exact peste 600.000 de euro.

Gabi Bădălău nu se uită la bani atunci când este vorba de iubire

Faptul că Gabi Bădălău este mână spartă atunci când vine vorba despre cheltuieli nu mai e o noutate pentru nimeni. Nu are grijă doar de el, ci și de partenera de viață. Recent, i-a făcut cadou Biancăi Drăgușanu un superb Rolex Daytona Full Gold. Ceasul este „bătut” în diamante în întregime, iar, în schimbul lui, fiul fostului ministru al Economiei a plătit puțin peste 100.000 de euro. Chiar dacă este încă însurat în acte, Gabi Bădălău trăiește de mai bine de un an o poveste de dragoste cu celebra Bianca Drăgușanu. S-au mai ciondănit, s-au mai despărțit, dar sub o formă sau alta cei doi sfârșesc mereu unul în brațele celuilalt. Așa că nu ar fi o surpriză pentru nimeni dacă ar decide să facă și un copil împreună, mai ales că Bianca spune că Gabi și-ar dori o fetiță.