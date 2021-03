Bianca Drăguşanu, declaraţie-şoc: „L-am iubit mai mult decât mă iubeam pe mine”. Bianca Drăgușanu şi Alex Bodi au fost un cuplu de invidiat dat până nu demult.

Numai că, orice minune ţine doar trei zile, iar mariajul lor s-a transformat în ceva urât. Deşi…a existat acea iubire, dar lucrurile nu au mers aşa cum poate visa ea. Mai mult, Bianca Drăgușanu a suferit după despărţire, iar ca dovadă stau acele imagini dintr-o parcare în care striga: îmi este dor de tine…

În sfârşit Bianca Drăguşanu a decis să vorbească despre relaţia cu Alex Bodi, dar şi despre cel mai mare regret al său.

Bianca Drăguşanu: „Și atunci prioritățile din viața mea erau altele. Puneam pe altcineva înaintea mea și nu era copilul meu. Din păcate, s-a dovedit că nu a meritat nici dragostea mea. Nici atenția mea, nici respectul meu”, spune Bianca.

„Nimic din ce i-am dat. Sunt un om foarte implicat și devotat. L-am iubit mai mult decât mă iubeam pe mine. Că altfel nu îmi explic cum am putut să rabd atâtea lucruri. Lucrurile s-au așezat, totul a trecut.

Ca orice om am și eu regretele mele. Sunt multe lucruri pe care îmi pare rău că le-am făcut sau le-am acceptat. Dar nu mai pot da timpul înapoi. Încerc sa fiu un om mai bun, să învăț din greșelile mele și să nu le repet, că despre asta este vorba. Dar am și eu anumite regrete, dar le consider experiențe și învățături de minte.”, a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăguşanu are şi un mare regret

Bianca Drăgușanu a recunoscut că a greșit atunci când a acceptat tratamentele dure din partea fostului soţ. Mai precis că a fost bătută de mai multe ori. Şi totuşi îl ierta. Iar acum regretă reîmpăcările cu Alex Bodi.

„Trebuia să mă retrag mult mai devreme și dacă aveam puterea să spun – Nu – să fie clar și să nu mă mai las convinsă de nicio circumstanță, cu siguranță, lucrurile erau mult în favoarea mea, de mult. Nu am avut puterea la momentul potrivit să mă retrag dintr-o situație în care nu aveam ce să caut.”, a concluzionat Bianca Drăgușanu, la Antena Stars.