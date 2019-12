După ce Alexandra Stan a apărut în presă și a povestit faptul că a fost agresată de impresarul ei, Bianca Drăgușanu și-a făcut curaj să vorbească despre episoadele de coșmar prin care a trecut și ea, arată ciao.ro

„Acum câţiva ani am fost şi eu în situaţia Alexandrei. Mi-era ruşine de ce păţeam, credeam că e vina mea. Abia acum am curaj să recunosc traumele prin care am trecut. (…) Eram îndrăgostită de un bărbat care şi-a permis să facă ce a făcut acest animal. Alexandra este un sfert din ce am fost eu. Am rămas cu probleme fizice. Trebuia să găsesc scuze pentru loviturile pe care le aveam. Problemele mele abia atunci au început. M-a lovit într-o zonă în care eu eram foarte sensibilă, la picior, unde eu aveam deja probleme”, a povestit Bianca Drăgușanu despre bărbatul de care se îndrăgostise la doar 20 de ani.

Chiar dacă a supus-o la umilințe greu de îndurat, Bianca povestește că l-a iertat după ce a stat 6 luni internată în spital din cauza loviturilor.

„Eu mi-am distrus atunci familia, iertându-l. Părinții mei nici nu au știut. M-am lăsat prostită de niște lacrimi. A venit la mine la spital și a început să plângă. L-am întrebat de ce nu s-a oprit? Mi-a cerut iertare după șase luni în care am fost imobilizată la pat. Am stat șase luni internată la Floreasca”, și-a adus ea aminte.

Potrivit sursei citate, Bianca Drăgușanu, a mai povestit ce îi făcea fostul iubit: „Mă răpea de pe stradă, mă sechestra. Mă ducea în pădure, mă bătea și îmi spunea: „Urlă! Urlă daca vrei să urli”. Mi-era teamă că vor urma mama și sora mea. Este un dobitoc. Ar trebui închis și supus aceluiași tratament”.

