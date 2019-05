Bianca Drăgușanu, părăsită de Alex Bodi? Singurătatea nu-i dă pace. În ce ipostaze a fost surprinsă blondina

Fosta prezentatoare Bianca Drăgușanu a petrecut în club fără iubitul ei, Alex Bodi. Acesta ar putea fi un semn că între cei doi amorezi lucrurile nu merg foarte bine.





Bianca Drăgușanu rămâne una dintre cele mai dorite femei din România, chiar dacă nu mai este deloc disponibilă. Chiar și când s-a despărțit de cineva, aceasta a reușit să își găsească rapid alinarea în brațele altor bărbați. În prezent, Bianca Drăgușanu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alex Bodi. Cu toate că cei doi par foarte fericiți împreună, mai sunt momente când cei doi stau separați unul de celălalt.

Întrucât s-a dat startul petrecerilor de pe litoral, Bianca Drăgușanu a profitat. Îmbrăcată într-un mare stil, ea a venit să se distreze, dar singură, scrie Spynews.ro.

Bianca i-a surprins pe toți venind de una singură. În imaginile surprinse de paparazzi, se vede cum vedeta petrece ceva timp la masă, cu ochii în telefon. Desigur, ea nu a venit în club doar pentru a citi mesaje pe Instagram.

La un moment dat, Bianca se ridică și se dezlănțuie, dansând pe muzică cu un larg zâmbet pe față. Singurătatea ei ne poate duce cu gândul că s-a petrecut ceva urât între blondină și Alex Bodi. Chiar dacă ar fi fost așa, Bianca Drăgușanu a fost surprinsă cu zâmbetul pe buze, semn că a lăsat grijile în urmă.

În urmă cu ceva timp, după despărțirea de Victor Slav, frumoasa blondă a declarat că își mai dorește un copil.

„Am mai spus despre Victor că este un bărbat extraordinar și tocmai de asta este tatăl copilului meu, dar poate la anul pe vremea asta o să mai am un copil cu un alt bărbat. Eu cu Victor am încheiat relația de comun acord, am rămas prieteni. El și-a făcut altă relație, eu sunt acum într-o altă relație”, a spus Bianca Drăguşanu.

Acum, după ce Bianca şi Victor nu mai sunt împreună ca soţ şi soţie, relaţiile dintre ei se pare că sunt mult mai bune decât în timpul mariajului. Potrivit afirmaţiilor Biancăi, ei se respectă şi îşi cresc frumos copilul pe care-l au împreună.

