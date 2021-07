Bianca Drăgușanu a recunoscut! Blondina a vorbit, în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici, despre detalii referitoare la viața sa personală și chiar a oferit răspuns la o serie de întrebări intime. Fosta parteneră de viață a lui Alex Bodi nu a avut cel mai sănătos stil alimentar, iar modul său de viață cu siguranță a afectat-o.

Bianca Drăgușanu s-a înfometat ca să slăbească

Bianca Drăgușanu, fosta parteneră de viață a lui Alex Bodi, a dezvăluit, în cadrul unui podcast, detalii despre viața sa personală. A vorbit despre stilul alimentar adoptat pentru a slăbi, dar și despre drogurile pe care nu pune gura niciodată.

„Am 1,80 metri înălţime şi 62 kg greutate. S-a speculat mult şi aiurea pe tema greutăţii mele, aşa că mai bine lămuresc eu lucrurile. Da, am avut şi 78 kg, Tot aşa cum am avut şi 54!

Dar, de o bună bucată de vreme, stau constant la 62 kg care, cred eu, e greutatea care mă prinde cel mai bine. Am slăbit 16 kilograme făcând foamea! Sau, daca vrei, cu voinţă! Asta a fost dieta mea specială. Câteva săptămâni nu am mâncat decât o singură masă pe zi şi aia uşoara şi întotdeauna înainte de ora 12 ziua.

Cine rezistă la regimul ăsta deloc sofisticat, sigur slăbeşte”, a declarat Bianca Drăgușanu într-un interviu mai vechi.

Fosta parteneră a lui Bodi mărturisește. De unde își ia energia

Blondina a fost extrem de sinceră. Ea a mărturisit despre soluțiile la care a apelat pentru a slăbi 16 kg. S-a înfometat și a reușit să dea jos tot ce a deranjat-o. Despre vedetă s-au speculat multe, în spațiul public, pe tema greutății sale, însă Bianca Drăgușanu nu s-a sfiit și a dat cărțile pe față.

Blondina a subliniat însă, că, în prezent, are nevoie neapărat să mănânce. Altfel, nu are de unde să-și ia energia.

„Am trecut și prin diete, am trecut și prin faza când mâncam o cireașă sau o roșie pe zi, acum dacă nu mănânc nu pot să-mi duc sarcinile la bun sfârșit, nu pot să fac sală, nu pot să fac sport. Nu am de unde să-mi iau energia dacă nu mănânc, mi se pare esențial să mănânci cât să trăiești. Dar am perioade când plec în vacanțe unde mănânc ce îmi place să mănânc”, a afirmat Bianca Drăgușanu în podcast-ul lui Drăghici.

Bianca Drăgușanu nu se atinge de aceste „droguri”

În viață, a făcut mai multe greșeli, mai ales pe partea alimentară. Blondina a dezvăluit public care sunt „drogurile” pe care nu pune gura și de care încearcă să se ferească. Este vorba despre zahăr și sare.

”E bine să fii echilibrat, nu pot să faci din mâncare un stil de viață. Eu mănânc de toate, am chestii pe care le prefer și pe care nu. La modul general evit cel mai mare drog de pe planetă: zahărul. Zahăr și sare găsim în orice, încerc să le evit. Trebuie să avem un echilibru în tot”, a spus vedeta.