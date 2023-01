Bianca Drăgușanu a ajuns din nou pe mâna medicilor. Ce s-a întâmplat de această dată

Bianca Drăgușanu a spus că va avea de respectat câteva reguli stricte pentru a scăpa de problemă.

„Ce norocoase suntem noi că avem filtrele aste de pe Instagram. Eu mă confrunt cu o mică problemă dermatologică, adică am făcut o iritație, o alergie, ceva de la un produs cosmetic și, în urma unui consult de specialitate trebuie să stau nemachiată câteva zile, pentru că trebuie să mă dau cu tot felul de creme pe pleoape, dar sunt așa de fericită, pentru că avem filtrele astea, am și gene, am și eyeliner, am și un pic de blush în obraji.

Ce-mi mai trebuie mie make-up, găsim problema, o rezolvăm și după vedem dacă ne mai machiem sau nu. Clar, fără doar și poate, filtrele astea sunt o invenție dumnezeiască, adică te doare la papuc. Pe vremea asta, ce să te mai machiezi. (…)”, a spus Bianca Drăgușanu în mediul online.

Ce face Bianca Drăgușanu în fiecare seară

Fosta asistentă tv le-a explicat fanilor că nu adoarme până când nu se demachiază, iar atunci când stă la soare folosește produse cu un factor de protecție ridicat. În ceea ce privește silueta de invidiat, vedeta face sport și are o dietă echilibrată.

“Am trecut și prin diete, am trecut și prin faza când mâncam o cireașă sau o roșie pe zi, acum dacă nu mănânc nu pot să-mi duc sarcinile la bun sfârșit, nu pot să fac sală, nu pot să fac sport. Nu am de unde să-mi iau energia dacă nu mănânc, mi se pare esențial să mănânci cât să trăiești, dar am perioade când plec în vacanțe unde mănânc că îmi place să mănânc”, a mai spus Bianca Drăgușanu. Cât despre operațiile estetice, Bianca Drăgușanu a recunoscut că are peste 30 de intervenții estetice la activ și că nu are de gând să se oprească aici.