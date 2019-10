Bianca Andreescu (locul 4 WTA) o va întâlni pe Simona Halep (5 WTA) în faza grupelor de la Turneul Campioanelor. Românca născută în Canada nu s-a mai aflat față în față cu fosta lideră WTA, despre care a spus că este idolul ei, și a afirmată, vineri, că este entuziasmată înaintea confruntării. Andreescu a afirmat că le cunoaște și pe celelalte două adversare (Elina Svitolina și Karolina Pliskova) și nu poate fi surprinsă.

„Știu că nu va fi ușor. Orice jucătoare din acest turneu va fi o adversară grea. Abia aștept să joc împotriva lor, sper să mă descurc bine!

Am evoluat cu Svitolina și Pliskova anul acesta. Așadar, știu cam la ce să mă aștept. Cu Simona nu am jucat niciodată, într-adevăr, însă am urmărit-o. Va fi o partidă foarte interesantă. Sunt entuziasmată!”, a spus Andreescu.

Meciul dintre Halep și Andreescu se va disputa luni, de la ora 15.00.

