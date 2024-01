Două influencerițe s-au bătut în club. Totul a pornit de la un băiat

Bia Khalifa și Anne Bagu s-au luat la bătaie într-un club de fițe din București. Fosta iubită a lui Dani Mocanu a declarat că sora artistului Gabi Bagu a început scandalul și că ea nu a apucat să o lovească absolut deloc.

Ce spune Bia Khalifa

„Ea a fost cea care s-a luat de mine. A venit înspre mine și s-a împins în mine. M-a înjurat de mama știind că este moartă. Apoi a dat să mă lovească, iar eu am evitat. Se vede cum ridic mâinile să evit să mă lovească.S-a băgat cineva între noi și îi mulțumesc din toată inima! Eu pentru asta nu îmi fac dosar! Nu cred că am lovit-o pentru că s-a băgat un prieten de-ai mei între noi. Mi-a spus că nu are rost. Apoi au luat-o pe ea pe sus că era agresivă. Eu am încercat să evit cât se poate conflictul și se vede și în imagini”, a spus Bia Khalifa.

Bia Khalifa și Anne Bagu, bătaie pentru un băiat

Oamenii de la securitate au intervenit imediat în scandalul celor două, însă după ce au părăsit clubul, cearta a continuat. Bia Khalifa și Anne Bagu au început să se înjure și să se scuipe din cauza unui băiat. Vedeta de pe OnlyFans, Bia, a declarat că influencerița Anne Bagu este îngrăgostită de amicul ei Yanni și că este geloasă că acesta petrece prea mult timp cu ea.

„Prietenii mei cei mai buni sunt Umberto și Yanni. Ei sunt frați. Eu cu Yanni și Umberto suntem prieteni foarte buni. Mă înțeleg cu iubita lui Umberto. Ea este frustrată că nu o bagă Yakki în seamă, este geloasă. Ea este îndrăgostită de el. Când am văzut că vrea să mă lovească am ridicat mâinile să i le țin. Este legitimă apărare.

Pe TikTok toată lumea îmi dă mie dreptate. Ea a avut probleme cu multe persoane și multă lume nu o place. Lumea știe ce fel de om este. Cred că are ceva probleme. Bătăușă nu este, că dacă era eu nu eram acum la telefon. Eu m-am trezit liniștită, sunt cu familia, nu am timp de așa ceva.Eu nu îmi fac dosar penal pentru una ca ea. Eu nu sunt ca ea, eu am treburile mele. Când am văzut că vrea să dea, m-am apărat. De atins, nu m-a atins, sunt teafără!” , a mai susținut fosta iubită a lui Dani Mocanu.

I-a recomandat să meargă la psiholog

Bia i-a recomandat lui Anne Bagu să meargă la psihoterapeut și să își rezolve problemele. Ea a recunoscut că a avut o relația amoroasă cu Yakki, dar că acum sunt doar prieteni și că influencerița nu are de ce să facă scandal.

„Eu nu am de gând să merg la poliție! Nici ea nu are motive să meargă la poliție, mai bine merge la un psihoterapeut. Nu a fost o ieșire impulsivă. Pentru ea este la ordinea zilei ce s-a întâmplat. Eu cu Yakki am fost într-o relație, dar ne-am despărțit. Ne-am despărțit din cauza distanței, de la București la Severin este distanța mare și nu ne puteam vedea mereu. Am spus că decât să suferim pentru că ne iubeam mult, mai bine ne despărțim. Eu nu am vorbit despre relația mea cu el niciodată până acum!”, a spus Bia pentru Cancan.