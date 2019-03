Secretomania a luat sfârșit. Arma de asalt Beretta ARX 160 se va produce la Plopeni

La Uzina Mecanică Plopeni se va produce o armă de asalt Beretta. Ministrul Economiei a anunțat că este vorba despre ARX 160. Timp de două luni, MApN și reprezentații uzinei au refuzat să ofere date despre aceasta.





Nicolae Bădălău a declarat joi seară, la B1 TV, că un contract important a fost semnat cu Beretta, iar cunoscuta armă ARX 160 va fi produsă la fabrica de armament de la Plopeni, Prahova "În paralel avem contract cu Beretta. (...) Noi trebuie să trecem la un calibru NATO. Aceste arme (Beretta - n. r.) le-a avut Armata Română în testare la trupele speciale Târgu Mureş, unde s-a făcut un raport şi au spus că tipul ăsta de armă este tipul de armă cu care Armata Română şi-ar dori să se doteze. Am discutat cu dânşii şi vom face o asociere. Fabrica se va face la Plopeni. (...) Vom produce arma ARX 160 şi o armă mai mică pentru trupele speciale, în a doua parte", a spus ministrul Economiei.

În luna ianuarie, EVZ a solicitat Uzinei Mecanice Plopeni detalii despre arma ce ar urma să fie produsă acolo, însă, aceștia au refuzat. În schimb, au precizat că ”activitatile de testare ale armei au fost efectuate de catre specialistii MApN, la aceste activitati neparticipand reprezentanti ai Uzinei Mecanice Plopeni SA”. ”Prin Ordinul Ministrului Economiei nr 1652/18.12.2018, s-a constituit o Comisie de analiza si/sau asistare la negociere in scopul analizarii inscrisurilor si asistarii partii romane in atragerea de investitii si realizarea, dupa caz, a unui parteneriat, in vederea realizarii de produse si servicii specifice domeniului de interes. Deoarece, la data prezentei (18 ianuarie), partile se afla in plin proces de negociere, in aceasta faza fiind implicate acorduri explicite de confidentialitate, Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, nu va poate oferi date sau informatii suplimentare”, susțineau reprezentanții uzinei.

MapN a invocat existența informațiilor clasificate

La rândul lor, reprezentanții MapN au refuzat, în februarie, să ofere EVZ detalii concludente despre noul tip de armă de asalt Beretta, invocând ”informații clasificate”.

”Vă informăm că în anul 2018 au fost parcurse etape de testare pentru mai multe tipuri de asalt în vederea testării și evaluării comparative a acestora, testările acestora realizându-se în poligoane aparținând M.Ap.N. Decizia privind derularea activităților de testare și evaluare comparativă a fost luată la nivelul conducerii M.Ap.N. cu scopul de a obține o analiză comparativă a parametrilor de performanță tehnici și operaționali, conform instrucțiunilor aplicabile, performanțele sistemelor de armă testate fiind comunicate ulterior fiecărui operator economic în parte. Informațiile privind perfomanțele acestor sisteme de armă sunt informații clasificate, încadrându-se la art.12, pct. 1, lit.a) din Legea 544/2001 și nu constituie informații de interes public. Menționăm că aceste teste nu au făcut parte dintr-o procedură de achiziție pentru MApN, și nu au implicat costuri din partea instituției militare”, se arată în răspunsul Ministerului Apărării.

Asociere între Beretta și Uzina Mecanică Plopeni

România se va asocia cu producătorul italian de armament Beretta în vederea realizării, la Uzina Mecanică de la Plopeni din judeţul Prahova, a două noi tipuri de arme, a anunţat, joi, ministrul Economiei, Niculae Bădălău. Potrivit acestuia, statul român şi compania italiană vor crea o nouă societate, în care partea română va deţine 80% din acţiuni.

"Noi trebuie să trecem de la 7,62 cu Armata Română (...) la un calibru NATO şi aceste arme le-a avut Armata Română în testare la trupele speciale din Târgu Mureş, unde s-a făcut un raport şi cei de acolo au spus că tipul acesta de arme, ARX 160, este tipul cu care Armata Români şi-ar dori să se doteze. În baza la lucrul ăsta, noi am discutat cu dânşii şi am făcut un contract. Vom face o asociere. Fabrica se va face la Plopeni, unde parte română va avea 80%", a declarat Bădălău la B1 TV.

Ministrul Economiei a precizat că la Plopeni se vor produce două tipuri de arme de asalt, inclusiv modelul ARX 160, care vor fi valorificate atât pentru piaţa internă, cât şi la export. "Avem piaţa externă şi avem principalul nostru beneficiar, Armata Română, care trebuie să treacă de la Kalashnikov-ul ăla din '60, că îi trimitem în teatrele de operaţiuni cu Kalashnikov. Noi trebuie să oferim, noi ca furnizori, noi ca producători, trebuie să oferim Armatei Române cel mai bun armament", a adăugat Bădălău.

Ministerul Apărării Naționale, principalul client

