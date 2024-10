Netanyahu anunță noi lovituri împotriva Hezbollah. Israelul ripostează după atacul asupra bazei militare

Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul va continua să lovească Hezbollah, fără milă, inclusiv în capitala Libanului, Beirut. Premierul israelian a reacționat după atacul cu dronă asupra bazei militare de lângă oraşul Binyamina.

Patru soldați israelieni au murit, iar peste 60 au fost răniți într-un atac cu dronă asupra unei baze militare de lângă oraşul Binyamina. Atacul a fost revendicat de Hezbollah, care a declarat că a vizat o bază aparţinând Brigăzii Golani.

Premierul israelian a anunțat că IDF va continua să lovească ținte ale Hezbollah, inclusiv în capitala Libanului, Beirut. Benjamin Netanyahu a reacționat după atacul cu dronă asupra bazei militare de lângă oraşul Binyamina. El a făcut aceste declarații după o vizită pe care a făcut-o la baza militară lovită de o dronă lansată de mişcare islamistă libaneză. În urma acestui atac au fost uciși patru soldaţi israelieni.

După un an de schimburi de tiruri transfrontaliere, Israel şi Hezbollah au intrat în război direct în urmă cu trei săptămâni.

De la începutul războiului, au fost ucise peste 1.300 de persoane, potrivit autorităţilor. În jur de un milion de persoane au fost forţate să-şi părăsească locuinţele. Au fost vizați mai ales locuitorii din sudul şi estul Libanului, precum şi în suburbia de sud a Beirutului.

Hezbollah launched drone-attacks on Israel. One drone hit the Binyamina sector caused 67 wounded. Some wounded in serious condition and some in more serious, life threatening condition. pic.twitter.com/qIs5zDkwbF

— Artes (@Artes_EU) October 13, 2024