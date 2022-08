Beneficiile uleiului de mărar. Ce afecțiuni ameliorează

Mărarul provine din zona Mediteraneeană și Est-Europeană. Uleiul de mărar se obține din semințele plantei de mărar și este folosit în medicina tradițională ca antispasmodic, carminativ, susținător al poftei de mâncare, digestiv, dezinfectant și pentru stimularea lactației la femeile care tocmai au născut.

Uleiul de mărar reduce simptomele bolilor neurologice de tipul durerilor de cap și a iritabilității bolnavilor psihic.

Acesta are proprietăți antispasmodice, dezinfectante și galactagoge. Specialiștii mai spun că se poate lua împotriva spasmelor, a infecțiilor și în stimularea lactației. Mărarul are proprietăți antiseptice, carminative și de susținere a unei digestii sănătoase. El conține compuși antioxidanți care ajută organismul uman să fie sănătos și să funcționeze normal.

Mărarul nu are colesterol și conține foarte puține calorii, dar are un conținut mare de vitamine și minerale, printre care niacina, piridoxina, vitamina A, acid folic, vitamina C, etc și fibre vegetale care ajută la reglarea nivelului de colesterol din sânge. El este o sursă de potasiu, cupru, calciu, fieru și magneziu.

Beneficiile uleiului de mărar

Uleiul de mărar este utilizat și de femeile care alăptează, pentru stimularea lactației și îmbunătățirea calitățîi laptelui. Acesta este indicat și pentru bebeluși.

Copiii alăptați suferă uneori de indigestie și flatulență, iar proprietățile carminative și digestive ale uleiul de mărar ingerat de mamă, care este absorbit în laptele matern, îi ajută și pe cei mici să se simtă bine.

El poate fi folosit împotriva microbilor. Uleiul de mărar contribuie la eliminarea infecțiilor din colon, tractul urinar și rinichi, iar folosit extern, pe răni ușoare, protejează pielea de infecții și ajută la vindecarea mai rapidă a rănilor.

Contracțiile abdominale pot fi eliminate cu ajutorul uleiului de mărar. Pe lângă proprietățile carminative și antispastice, uleiul facilitează digestia și peristaltismul. De asemenea, acționează și ca antiiflamator asupra hemoroizilor. Specialiștii îți recomandă 2-4 picături de ulei de mărar, de cel puțin 2 ori pe zi, potrivit Doftoria.ro