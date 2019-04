O educatoare din Beiuș, sufletul unui oraș uitat. Teatru din inimă, cu actori copii, lănțișoare chinezești și pahare din plastic

Ana Florea este educatoare la o grădiniță din orașul Beiuș și mama unei fetițe în vârstă de 11 ani. A intrat în învățământ la un an după ce și-a terminat studiile la Oradea. A absolvit Facultatea de Muzică, secția actorie, pentru că teatrul a fost pasiunea ei de mic copil. Prin muncă și ambiție, ea reușeste de mai bine de 10 ani să aducă o fărâmă de speranță în orășelul ei de sufl et. Datorită ei, Beiușul este în ziua de azi un oraș în care se întâmplă ceva special.





Perioada studenției a fost o adevărată luptă pentru ea, în condițiile în care mama ei o presa chiar și în anul patru să renunțe: „Renunță, renunță, îmi spunea ea. Nu a avut, însă, cu cine!”. Ana este o tânără care se încăpățânează să își păstreze intact entuziasmul din perioada facultății și în prezent, deoarece „dacă eu renunț ce se va întâmpla cu toți copiii, cu fetița mea? Lipsa de chef se va răsfrânge asupra tuturor!”, spune ea.

A pus pe picioare o trupă de teatru de amatori

Visul ei de a pune pe picioare o trupă de teatru de amatori a început să prindă contur în urmă cu 10 ani, din dorința de a-și ține mintea ocupată. A început să facă teatru în Beiuș pentru a păstra o fărâmă din ceea ce lăsase în urmă în Oradea, „cu dorul în suflet, dor de prietenii mei, de scenă, chiar și de nopțile lungi în care lucram”.

În momentul în care avea cel mai mult nevoie de ajutor pentru a-și pune în fapt ideile, a apărut Asociația Micul Beiușean. „În timpul liber făceam entertainment la petrecerile copiilor. Sunt cel mai simpatic clown din Beiuș. La una dintre petreceri am întâlnit un cuplu. Mi s-a propus să intru într-o asociație care să cuprindă diverse activități pentru copii. Am stat, am ascultat cumințică, după care am zis. Da, pentru că sunt prima care zice da, facem de toate!”. Scopul educatoarei a fost încă de la început acela de a redeschide teatrul din oraș, de a pune bazele unei trupe și nu în ultimul rând de a educa tinerele generații prin tot ceea ce înseamnă artă. „Când am pornit la drum cu trupa, mi-am propus să transform spectacolele într-un instrument educativ sută la sută. Atât pentru copii, cât și pentru publicul beiușean, care are mare nevoie de educație în sensul ăsta”.

A reușit astfel într-un timp relativ scurt să adune în jurul ei o mână de școlari talentați, pe care i-a îndrumat să descopere magia teatrului și să fie capabili de a o transmite și celorlalți în momentul în care urcă pe scenă.

Munca din spatele fiecărui spectacol e crucială

