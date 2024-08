Sport Becali jubilează după victoria cu Maccabi Tel Aviv și îl provoacă pe Mititelu







Gigi Becali este fericit. Belgianul William Baeten, cea mai nouă achiziție a FCSB, a marcat singurul gol împotriva formației Maccabi Tel Aviv, aducând echipa roș-albaștrilor în turul trei preliminar al Ligii Campionilor. Becali nu a ratat prilejul să se laude în fața lui Adrian Mititelu că îl are el acum pe Baeten.

Gigi Becali: Îți dai seama de Mititelu acum?

Patronul FCSB s-a declarat extrem de mulțumit de jocul belgianului William Baeten, singurul marcator în meciul împotriva israelienilor de la Maccabi Tel Aviv. Nu a ratat ocazia să se laude, subliniind că el este cel care a insistat pentru aducerea lui Baetan la FCSB, dar și pentru introducerea lui în meciul de miercuri.

„Cel mai mult mă bucur pentru Baeten. Pentru că am insistat pentru el. Îți dai seama de Mititelu acum. Am insistat pentru el”, a spus Becali.

Becali l-a cumpărat pe Baeten de la echipa oltenilor finanțată de Mititelu cu suma de 300.000 de euro.

Mulțumit de calificare, nemulțumit de echipă

William Baeten a marcat în minutul 90, după ce a fost introdus în joc în cea de-a doua repriză. Campioana României a trecut de campioana Israelului după 1-0 în retur și 1-1 în tur.

Finanțatorul roș-albaștrilor s-a arătat mulțumit de calificare, dar a declarat că nu i-a plăcut jocul fotbaliștilor săi.

„Era păcat, am avut ocazii. Dacă îmi aduc aminte, au avut un corner în minutul 80 și ceva. Au avut două sau trei șuturi pe poartă tot meciul. Puteam să și pierdem, important este cine dă gol. Slavă Domnului, că am făcut schimbările cum trebuie! Ștefănescu nu prea mi-a plăcut, nu prea mi-a plăcut, dar nu are rost să îl critic acum.

Sunt foarte fericit pentru calificare, dar nu sunt mulțumit de felul în care au jucat. Bine că a vrut Dumnezeu să dăm un gol”, a spus Becali.

El i-a criticat pe Darius Olaru, Baba Alhasan și Marius Ștefănescu și i-a lăudat pe William Baeten, Adrian Șut și Mihai Lixandru.

Becali se gândește la un nou transfer

Finanțatorul FCSB a mai spus că se gândește la o nouă achziție pentru că echipa a slăbit în atac după plecarea lui Coman.

„De când a plecat Coman, nu mai suntem atât de periculoși în atac. E clar că trebuie să mai luăm ceva în atac. Cu Tănase, cred eu că ne calificăm (...)

Pe mine mă interesează Louis Munteanu, acum după ce am eliminat Maccabi?! Îl iau pe Tănase, care e trei clase peste Munteanu”, a declarat Gigi Becali, la finalul partidei, la Digi Sport Special, conform GSP.