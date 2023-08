Becali a descoperit noul diamant al FCSB. Gigi Becali (65 de ani) a avut doar cuvinte laudative la adresa unui fotbalist de la echipa pe care o finanțează. Cel care i-a intrat pe sub piele patronului vicecampioanei este Alexandru Pantea Fundașul dreapta de 19 ani a debutat la prima echipă a FCSB în urmă cu 3 ani. Încă de atunci Gigi Becali s-a declarat impresionat de calitățile jucătorului.

Internaționalul U21 a fost împrumutat în sezonul 2021/2022 la Hermannstadt, pentru a aduna mai multă experiență. Însă în această stagiune Pantea a devenit om de bază la FCSB.

Gigi Becali și-a exprimat nemulțumirea față de unele zvonuri că MM Stoica l-a ”salvat” pe fotbalist. Cariera tânărului ar fi fost distrusă de finanțatorul echipei fără intervenția managerului general.

„Nu știu de unde au auzit unii că pe Pantea îl distrugeam eu, că mi-a zis MM de el. Pantea a fost în mintea mea de 3 ani încoace! La 16 ani, când a jucat în pandemie, am zis că ăsta o să ajungă mare fotbalist.

Pe Pantea îl țineam, nu voiam să îl dau. Că știe MM mai bine decât mine fotbal… La fotbal, poate știe el anii (n,r.- statisticile), dar să se priceapă el mai bine, niciodată. Poate se pricepe la fotbaliștii străini, dar la fotbaliștii mei, niciodată!

Am zis că o să ajungă mare fotbalist, am văzut că are picioarele de zici că e tanc. Am zis că o să iau mulți bani pe el. Cum să zică de Pantea că MM l-a ținut, că altfel îl distrugeam eu?”, a spus Becali, la Liga Digisport.